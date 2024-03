Corina Yoris se quedó sin inscribir su candidatura en Venezuela por bloqueos en plataforma del CNE

En Venezuela, la candidata de la oposición Corina Yoris no logró inscribir su postulación para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El plazo era hasta la media noche del lunes 25 de marzo y durante todo el día se presentaron inconvenientes en la plataforma del Consejo Nacional Electoral, tal como lo vino denunciando ella a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, Nicolás Maduro oficializó su aspiración para la reelección en el poder, en medio de la incertidumbre internacional por una verdadera carrera democrática en los comicios.

¿Corina Yoris quedará por fuera de las elecciones?

A las doce de la noche venció el plazo para que los candidatos inscribieran su candidatura a las presidenciales de Venezuela.

La principal coalición de la oposición, Unidad Venezuela, denunció los inconvenientes que tuvieron en el acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral y exigen un nuevo plazo para la postulación de su representante, Corina Yoris, quien fue puesta en reemplazo de María Corina Machado debido a su inhabilidad.

Aunque Corina Yoris intentó adelantar la inscripción de su candidatura, por ninguna de las dos tarjetas logró adelantar el proceso; según dijo, estaban bloqueadas.

"Cerraron absolutamente todo y no hay forma de entrar, no es la candidatura de Corina Yoris o la candidatura de cualquier otra persona, porque tú dijeras, cambiamos el nombre, pero no se puede", agregó.

No obstante, el candidato Manuel Rosales fue el único de la oposición que logró inscribirse y, aunque no es muy claro el panorama, los medios locales aseguran que se habría tratado de una negociación con el régimen.

¿Quién es Manuel Rosales?

Manuel Rosales es gobernador del estado Zulia, y es el candidato del partido de oposición Nuevo Tiempo, que lo inscribió a último minuto en la noche del lunes, antes de que se venciera el plazo del CNE.

Rosales, de 71 años, se enfrentó en las presidenciales de 2006 al fallecido Hugo Chávez, cuando el líder socialista estaba en el cenit de su popularidad.

Minutos antes de conocerse su inscripción, la Plataforma Unitaria denunció que "nunca" tuvo acceso al sistema de postulaciones en una plataforma web del CNE desde que el proceso fue abierto el jueves pasado.

Por este motivo, solicitaron a la autoridad electoral que se publique una gaceta con el cronograma oficial de las elecciones y que se les permita realizar la postulación de su candidata, Corina Yoris, que se ha vuelto popular tras el espaldarazo de la líder opositora María Corina Machado.