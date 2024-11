Cumbre del G20 en Brasil: líderes políticos se reúnen con temas clave por debatir

Los líderes del G20 abren este lunes una cumbre en Rio de Janeiro bajo presión para lograr un acuerdo en la COP29, en un contexto mundial de fuertes divisiones por las guerras de Ucrania y Gaza y la próxima vuelta de Donald Trump.

Los dirigentes de las principales economías, que representan el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, buscarán avanzar en particular en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, les pidió el domingo que muestren "liderazgo" y hagan "concesiones" para permitir "un resultado positivo en la COP29", la conferencia sobre el clima de Bakú, donde las negociaciones llevan una semana estancadas.

Lula y los temas que deben tratarse en la cumbre de la G20

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que la cumbre del G20 debe aparcar el debate sobre las guerras en Ucrania y Oriente Medio para centrarse en los "pobres".

"Yo hice énfasis en no traer la guerra para el G20", dijo Lula al canal Globonews ante una pregunta sobre cómo los principales conflictos que afectan el planeta actualmente serían enmarcados en la declaración final de la cumbre de países.

"Porque si no, no vamos a discutir otras cosas que son importantes para un pueblo que no está en guerra, que es el pueblo pobre, los invisibles del mundo", añadió el exsindicalista de 79 años.

Río de Janeiro está preparado para recibir a líderes políticos mundiales

25.000 uniformados, 5.000 cámaras de seguridad y vehículos militares bajo las palmeras: las zonas turísticas de Río de Janeiro abandonaron su habitual estilo relajado para convertirse en un fortín hipervigilado para la cumbre del G20.

La 'cidade maravilhosa' acoge lunes y martes los líderes de las mayores economías mundiales menos de una semana después de que en Brasilia un hombre con explosivos intentara ingresar a la corte suprema y acabara autodetonándose, un ataque que encendió todas las alarmas en el país.

Desde el jueves, tanques militares están apostados en diferentes puntos, incluyendo las cercanías del Museo de Arte Moderno, sede del evento, ubicado en el centro, frente a la bahía de Rio.