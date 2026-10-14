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Eva Ferrer no comparece por tercera vez ante Fiscalía por acusaciones contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer solicitó garantías de seguridad desde el exterior mientras la exprimera dama presentó derecho de petición respondiendo señalamientos.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
02:11 p. m.
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Eva Ferrer, quien hizo diferentes señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer, no asistió por tercera vez consecutiva a la citación de la Fiscalía General de la Nación. Su abogado, Johnny Batalla, aseguró que su representada salió del país y busca coordinar condiciones de seguridad debido a supuestas amenazas.

"Jamás participé en las conductas que han pretendido atribuirme": Verónica Alcocer
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"La citan pero no le dicen primero que todo cuál va a ser la seguridad de ella por eso vengo básicamente a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar. Eva Ferrer tengo entendido que cuando sale la entrevista se va del país".

Además aseguró que está dispuesta a entregar sus declaraciones tanto en Colombia como en los países que lo requieran. "Eva está dispuesta a entregar declaraciones y evidencias, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos, o donde las requieran, de acuerdo a las declaraciones que da. Porque si usted ven la declaración, pues se puede inferir que hay delitos transnacionales".

La Fiscalía estudia actualmente las solicitudes de protección presentadas por la defensa de Eva Ferrer, con el objetivo de que pueda rendir declaraciones sobre sus afirmaciones. El fiscal delegado del caso debe determinar próximamente si procede con una nueva citación o si cambia el estatus procesal de Ferrer a indiciada.

Verónica Alcocer rompió su silencio

Mediante un derecho de petición radicado ante el fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, la exprimera dama rompió el silencio por las acusaciones realizadas por quien fuera su amiga, la española Eva Ferrer, de delitos que habría cometido supuestamente en su periodo. Dejó en claro que está tranquila y que responderá ante las autoridades dichos señalamientos.

"Durante el tiempo en que desarrollé actividades protocolarias como primera dama de la Nación, viajé a Venezuela en solo dos oportunidades, ambas en visitas oficiales, el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación plenamente identificable y el 18 de noviembre de 2023 en compañía del presidente de la República. No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal", señaló Alcocer.

Eva Ferrer es citada por la Fiscalía en la investigación contra Verónica Alcocer
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Agregó que ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, divulgado tanto en Colombia como en Venezuela, que permite verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas.

"Tengo la absoluta tranquilidad de que en contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas y demostrar que jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme".

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