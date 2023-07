¿Qué es el fentanilo, la ‘droga zombie’ que consumen en las calles de Filadelfia?

Con el paso de los años las drogas sintéticas se van comercializando más en los Estados Unidos y el mundo, por lo que imágenes como las que se han hecho virales en las últimas horas en Filadelfia son más frecuentes.

Medios de comunicación internacionales han hecho virales unas imágenes realmente impresionantes en las que se observan algunos norteamericanos drogados con fentanilo, el opioide sintético más conocido como la ‘droga zombie’ por los efectos notables que produce en los seres humanos.

Las imágenes fueron tomadas en la calle Kensington, en el norte de Filadelfia. Allí llegan miles de personas de todo Estados Unidos debido a la facilidad con la que pueden conseguir y consumir drogas a plena luz del día.

Las personas se inyectan en brazos, cuello y entre los dedos de los pies y los medios locales aseguran que cada vez hay más afectados por esta droga en el lugar.

🇺🇸 | REPORTE: Imágenes dantescas salen de Philadelphia, Pennsylvania, como consecuencia del abuso de las drogas; especialmente el fentanilo. pic.twitter.com/7MW1o9k7RL — UH NOTICIAS (@UltimaHoraNo) July 17, 2023

¿Qué es el fentanilo?

De acuerdo con portales de salud, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que heroína.

Según las autoridades de salud de Estados Unidos, las personas están realizando mezclas mortales de drogas sintéticas. La xilacina se mezcla ahora con fentanilo. Y la xilacina no es un opioide, es un sedante, un tranquilizante para animales. Esta mezcla no solo es mortal, sino también muy destructiva. Ahora se puede ver que el fentanilo se fabrica también en pastillas, a menudo en México, a veces en Estados Unidos.

La "producción barata, rápida y fácil" de las drogas sintéticas ha transformado profundamente numerosos mercados en el mundo, informó la ONU.

El fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína, "ha modificado radicalmente el consumo de opioides en América del Norte", escribió la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen (ONUDC) en un comunicado que acompaña la publicación de su informe anual.

Esta droga da un aparente estado de zombie en las personas, debido a que las seda de una manera que es difícil de reparar. No escuchan, no sienten y no perciben el mundo durante su estado de excitación.