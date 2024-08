En video | Una mujer de 102 años celebró su cumpleaños lanzándose de paracaídas en Inglaterra

En un evento lleno de emoción, Manette Baillie, una mujer de 102 años, decidió celebrar su cumpleaños de una manera extraordinaria: lanzándose en paracaídas desde un avión.

Residente de Suffolk, Inglaterra, y ex cadete del Servicio Naval Real Femenino durante la Segunda Guerra Mundial, Baillie no es ajena a los desafíos y ha demostrado que la edad no es un obstáculo para la aventura.

Una mujer de 102 años celebró su cumpleaños lanzándose de paracaídas

Manette Baillie se lanzó al vacío desde un avión, estableciendo un nuevo récord como la paracaidista más longeva en la historia de Reino Unido, superando la marca anterior que ostentaba Verdun Hayes, quien saltó a los 101 años.

Este salto no solo representó una hazaña personal, sino que también tuvo un propósito altruista, pues ella recaudó más de 13.000 dólares, los cuales serán destinados a diversas organizaciones benéficas dentro de su comunidad.

Entre las entidades que recibirán estos fondos se encuentra la Ambulancia Aérea de East Anglian, cuyo equipo médico salvó la vida de su hijo en un accidente automovilístico en 1969.

¿Quién fue la mujer que a sus 102 años se lanzó en paracaídas?

La historia de Baillie ha captado la atención del público, en parte debido a su historial de afrontar retos poco comunes para su edad.

En su centenario, se subió a un Ferrari y alcanzó una velocidad de 209 km/h en la pista de Silverstone, una hazaña que pocos se atreverían a intentar. Sin embargo, para Baillie, estas experiencias son una forma de demostrar que siempre hay algo nuevo por descubrir y que no hay que temer a lo desconocido.

"Si un hombre de 85 años puede hacerlo, yo también", afirmó Baillie, refiriéndose al amigo cuyo padre la inspiró a probar el paracaidismo.

Al aterrizar, fue recibida por una multitud de amigos, familiares y miembros de la comunidad en Benhall Green, donde reside desde hace más de treinta años. A pesar de los desafíos que la vida le ha presentado, Baillie mantiene un espíritu inquebrantable y un deseo de aprovechar al máximo cada oportunidad.

En una entrevista con BBC Radio Suffolk, expresó su gratitud por gozar de buena salud, lo que le permite seguir realizando este tipo de actividades.

He tenido tanta suerte de estar bien que tengo que hacer algo con ello (...) no puedo desperdiciarlo.

Finalmente, además del récord y el éxito en la recaudación de fondos, la celebración de su salto incluyó una ceremonia en la que recibió su certificado de paracaidismo junto con flores, rodeada de aplausos y vítores de aquellos que la acompañaron en este día memorable.