Esposa de fiscal asesinado: “Criaré un excelente ser humano como lo fue su padre”

La muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad su esposa, Claudia Aguilera, periodista de profesión, ha compartido una carta a la opinión pública bastante conmovedora en la que aseguró que continuará ayudando a todas las investigaciones de las autoridades, pero solicitando respeto por el dolor que siente su familia.

Pecci fue asesinado en los últimos días en las playas de Cartagena, en donde descansaba junto a su esposa y disfrutaba de su luna de miel, en la cual también conoció que Claudia Aguilera, su mujer, se encontraba embarazada y esperarían la llegaba de su primer bebé.

El lamentable hecho sigue investigándose por parte de las autoridades colombianas y paraguayas, las cuales ya han entregado imágenes del presunto responsable del asesinato y quien habría disparado en tres ocasiones contra el funcionario.

Mientras continúan con los análisis de las diferentes pistas para dar con el paradero de los responsables, la esposa del fiscal se ha pronunciado mediante una carta a la opinión pública en la que solicitó privacidad para la memoria de Marcelo Pecci y sus dolidos familiares.

“Mi familia y yo estamos sumergidos en un profundo dolor por el asesinato de mi esposo Marcelo Pecci y su pérdida irreparable. El luto no es solo para sus familiares y allegados, sino para todo el país y la comunidad internacional”, escribió en un primer momento.

Reiterando lo difícil que ha sido sobrellevar esta situación, la mujer afirmó que seguirá colaborando con las respectivas investigaciones, pero no hablará con la prensa: “Estos últimos días han sido difíciles de superar, por lo que ruego respeto a mi privacidad para poder sobrellevar el duelo y también solicito respeto para mis familiares, sin dejar de agradecer a mis compañeros y colegas la empatía que me manifestaron. Reitero que no daré declaraciones a la prensa. No obstante, seguiré colaborando con las autoridades nacionales e internacionales en todo el proceso de investigación, con quienes también me siento agradecida”.

Finalmente, la mujer conmovió de gran manera al recordar el hecho de que se encuentra embarazada y a pesar de que el papá de su bebé no podrá conocerlo, lo criará con los mismos valores que él tenía. “Valoro sus muestras de cariño y apoyo tanto conmigo como con el bebé que espero. Que la muerte del respetado y admirado Marcelo Daniel Pecci Albertini encuentre justicia y fortalezca la lucha contra el crimen organizado. En lo que a mí concierne, honraré la memoria de mi amado esposo cada día por el resto de mi vida y criaré a un excelente ser humano y ciudadano como lo fue su padre”, concluyó.