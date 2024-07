Estas fueron las afectaciones que generó la caída cibernética global de Microsoft

El viernes 19 de julio se registró uno de los apagones cibernéticos más grandes de la historia porque Microsoft tuvo una caída global que no solo colapsó los aeropuertos, sino que también los bancos, los transportes terrestres, los supermercados, los restaurantes, algunos medios de comunicación y hasta centros médicos.

El problema inició a evidenciarse en Estados Unidos, pero en un lapso de tiempo muy corto también comenzó a afectar al resto del mundo. Los aeropuertos, en los que todas las pantallas quedaron azules y se formaron filas largas que no avanzaban, fueron uno de los primeros lugares que vivieron el caos.

La afectación fue tan grande que se registraron fallas en Disneyland París y, además, la organización de los Juegos Olímpicos tuvo que manifestar que no había podido emitir ninguna acreditación y que el problema podría mantenerse a lo largo de todo el día.

¿Por qué se presentó la caída global de Microsoft y cuál fue la solución?

CrowdStrike, un programa de ciberseguridad que le presta servicios a Microsoft, realizó una actualización que no era compatible con Windows y desde ahí se generó todo el caos informático.

Cuando las fallas comenzaron a presentarse en los aeropuertos, restaurantes, bancos y demás entidades, las personas comenzaron a comunicarse con CrowdStrike y escucharon un audio en el que se explicaba que “estaban al tanto de los informes de las fallas en el host de Windows”.

Adicionalmente, George Kurtz, el director ejecutivo de CrowdStrike, manifestó en X que “estaban trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para host de Windows” y que “no se trataba de un ciberataque”.

En estos momentos, CrowdStrike informó que la falla ya fue reparada, pero que los problemas podrían mantenerse mientras que se terminan de reestablecer todos los sistemas.

La caída de Microsoft afectó a los aeropuertos internacionales de Colombia

En el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, la aerolínea Spirit reportó fallas y tuvo que cancelar dos vuelos que se iban a dirigir desde Medellín hasta Miami y Fort Lauderdale. Tras la comunicación de la decisión, los pasajeros tuvieron que realizar filas para que los funcionarios de la aerolínea les reagenden el vuelo para el sábado 20 de julio.

Por su parte, American Airlines también ha indicado que tiene fallas, pero no ha cancelado ningún vuelo, sino que les ha comunicado a sus pasajeros que los vuelos tendrán retrasos considerables.

“Me encuentro que no hay viaje porque las plataformas están caídas y que no saben qué hacer con nosotros. No nos hicieron una llamada, no nos enviaron un correo ni saben si nos pueden embarcar en otra aerolínea”, manifestó Alba Lucia Mosquera, una de las viajeras presentes en el aeropuerto internacional de Rionegro.

“Vengo de Venezuela, no conozco a nadie en Medellín, no tengo dinero como para sostenerme estos días aquí y nos niegan el acceso a un hotel y a comida”, aseguró Margarita Rojas, otra de las viajeras perjudicadas.

En el aeropuerto internacional El Dorado, el panorama es similar. Algunos usuarios han tenido que esperar una razón durante alrededor de 20 horas y no les ha quedado más remedio que sentarse en el suelo junto a sus maletas.

Un vuelo que tenía el destino Bogotá – México fue cancelado y la Superintendencia de Transporte se encuentra realizando las respectivas investigaciones para proteger los derechos de los viajeros. “Sabemos que pasó lo de Microsoft y lo entendemos, pero ahorita que ya las aerolíneas tienen un servicio no entendemos por qué no nos dan una solución a nosotros”, afirmó un ciudadano mexicano.

“Me hice una última diálisis en Cali para poder estar con mi papá que también está mal allá en México”, expresó otra de las pasajeras que no ha podido volar.

En este aeropuerto, Latam y Avianca han asegurado que no están presentando afectaciones, pero les recomendaron a los viajeros que lleguen con tiempo.

Así se vivió el caos informático en los aeropuertos internacionales de Miami y Madrid

En el Aeropuerto Internacional de Miami, la caída de Microsoft perjudicó a aerolíneas como United Airlines y Delta Air.

“Todos los monitores de las computadoras estaban apagados, era como una pantalla azul de la muerte. Obviamente, Microsoft había perdido la comunicación con sus servidores”, dijo Matt Jordan, un viajero que quedó represado en Miami.

“Nos dieron almohadas y mantas como pudieron, la aerolínea fue lo más servicial posible, sabiendo de las limitaciones de la situación”, añadió.

En medio de esta coyuntura, la Casa Blanca hizo saber que el presidente Joe Biden está al tanto de la situación y que está manteniendo una conversación continua con Microsoft para que cesen pronto las problemáticas.

En cuanto al aeropuerto de Barajas, el caos cibernético afectó el servicio mediante el cual se registra el equipaje y se expiden los pases de abordar de manera digital. La consecuencia fue que, en pleno arranque de la temporada de vacaciones, se formaron filas casi que interminables.

Hasta el momento, el balance en toda España es de 105 vuelos afectados y más de 3.000 retrasados.