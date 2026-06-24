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Europa enfrenta récord de calor: cerca de 100 millones de personas vivirán temperaturas de más de los 35 ºC

El cálculo se basa en los pronósticos del servicio meteorológico alemán Deutscher Wetterdienst.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 24 de 2026
07:00 a. m.
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Al menos 94 millones de personas en Europa experimentarán este miércoles temperaturas superiores a los 35 ºC, la mayoría de ellas en Francia y España, según un análisis de datos realizado por la AFP.

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En total, más de 350 millones de habitantes del continente —casi dos tercios de la población, excluyendo Turquía— enfrentarán máximas por encima de los 30 ºC.

El cálculo se basa en los pronósticos del servicio meteorológico alemán Deutscher Wetterdienst y en las proyecciones de población para 2025 del Centro Común de Investigación, y coincide con las cifras de la ONG austriaca Klimadashboard.

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Francia y España, epicentros del calor extremo

La mayoría de las personas que sufrirán temperaturas superiores a 35 ºC se concentran en Francia (50 millones) y España (más de 20 millones). De hecho, casi toda la población en el territorio continental de ambos países vivirá este miércoles bajo máximas superiores a los 30 ºC.

La canícula también alcanzará a Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, Portugal, Alemania y Hungría, con registros que superarán los umbrales de calor extremo.

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Método de cálculo y subestimación urbana

Para establecer estas cifras, la AFP utilizó un método similar al de Klimadashboard, que cruza las previsiones meteorológicas con la densidad de población. Los habitantes de una zona se contabilizan si el modelo prevé que, en algún momento del miércoles, se alcancen temperaturas superiores a 30 o 35 ºC.

Sin embargo, el modelo tiene una precisión de unos 6,5 km, lo que impide reflejar por completo las islas de calor urbanas. “El análisis probablemente subestima el número de personas afectadas en las zonas urbanas densamente pobladas”, advirtió David Jablonski, de Klimadashboard, en declaraciones a la AFP. La ONG lo precisa también en su página web European Heat Tracker.

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