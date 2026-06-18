Una llamada salvó a menor de 16 años que se iba a Europa con una red de trata de personas

La desaparición de una adolescente de 16 años en Anserma, Caldas, delató la posible existencia de una red de trata de personas que estaría operando en Pereira y el Eje Cafetero, captando menores con falsas promesas de trabajo en el exterior.

Las autoridades investigan una organización criminal que estaría captando y engañando a jóvenes de familias de escasos recursos ofreciéndoles oportunidades laborales en Europa.

La intervención oportuna de las autoridades permitió localizar a la menor antes de que viajara. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira, entregó detalles de esta red de aparente explotación sexual:

Ya sabemos que hay una red aquí en Pereira que viene conectando con ofrecimiento de dineros, de trabajos en el modelaje y cuando llegan allá se dan cuenta que están vinculadas a una red de trata de personas.

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Una llamada salvó a una menor de peligrosa red de trata de personas

El caso se conoció luego de que la familia de la menor reportara su desaparición. Horas después, la adolescente los llamó y les contó que se estaba en Pereira, donde le habían ofrecido un trabajo en el exterior como modelo.

Estas personas ya le habrían entregado un celular, dinero, ropa y otros elementos para su viaje a Europa.

Las investigaciones revelaron que la red criminal se enfoca específicamente en niñas entre 15 y 17 años con necesidades económicas.

La modalidad operativa consiste en ofrecer "dinero, con trabajos alrededor del modelaje, actividades netamente comerciales", pero el verdadero propósito sería vincular a las víctimas a redes de explotación en Europa.

Investigan si otras menores han salido del país con esta red criminal

La preocupación de las autoridades aumentó luego de identificar que, al parecer, algunas menores ya habrían sido engañadas y viajado bajo esta modalidad.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de esta red de trata de personas en el Eje Cafetero.

Las autoridades hicieron un llamado a las familias y jóvenes del departamento de Caldas para que permanezcan alertas ante ofertas laborales sospechosas, especialmente aquellas que prometen oportunidades en el exterior sin procedimientos formales o que requieren decisiones apresuradas.