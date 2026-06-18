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Una llamada salvó a menor de 16 años que se iba a Europa con una red de trata de personas

La adolescente estaba a punto de viajar fuera del país bajo engaños de un falso trabajo como modelo.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
05:54 p. m.
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La desaparición de una adolescente de 16 años en Anserma, Caldas, delató la posible existencia de una red de trata de personas que estaría operando en Pereira y el Eje Cafetero, captando menores con falsas promesas de trabajo en el exterior.

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Las autoridades investigan una organización criminal que estaría captando y engañando a jóvenes de familias de escasos recursos ofreciéndoles oportunidades laborales en Europa.

La intervención oportuna de las autoridades permitió localizar a la menor antes de que viajara. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira, entregó detalles de esta red de aparente explotación sexual:

Ya sabemos que hay una red aquí en Pereira que viene conectando con ofrecimiento de dineros, de trabajos en el modelaje y cuando llegan allá se dan cuenta que están vinculadas a una red de trata de personas.

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Una llamada salvó a una menor de peligrosa red de trata de personas

El caso se conoció luego de que la familia de la menor reportara su desaparición. Horas después, la adolescente los llamó y les contó que se estaba en Pereira, donde le habían ofrecido un trabajo en el exterior como modelo.

Estas personas ya le habrían entregado un celular, dinero, ropa y otros elementos para su viaje a Europa.

Las investigaciones revelaron que la red criminal se enfoca específicamente en niñas entre 15 y 17 años con necesidades económicas.

La modalidad operativa consiste en ofrecer "dinero, con trabajos alrededor del modelaje, actividades netamente comerciales", pero el verdadero propósito sería vincular a las víctimas a redes de explotación en Europa.

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Investigan si otras menores han salido del país con esta red criminal

La preocupación de las autoridades aumentó luego de identificar que, al parecer, algunas menores ya habrían sido engañadas y viajado bajo esta modalidad.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de esta red de trata de personas en el Eje Cafetero.

Las autoridades hicieron un llamado a las familias y jóvenes del departamento de Caldas para que permanezcan alertas ante ofertas laborales sospechosas, especialmente aquellas que prometen oportunidades en el exterior sin procedimientos formales o que requieren decisiones apresuradas.

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