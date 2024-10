Evo Morales es acusado de presunto abuso a menor. Esto se sabe del caso

La denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, indica que los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015, cuando Morales creó la denominada Guardia Juvenil, conformada por jóvenes de entre 14 y 15 años, de diferentes regiones del país.

Algunos apartes de la denuncia fueron filtrados a la prensa y señala que en 2016 el entonces mandatario se involucró con una menor con quien tuvo una hija.

"(...) se tiene en los antecedentes que la vinculación de la menor hubiere sido desde la gestión 2014 a 2016, es decir, cuando el mismo desempeñaba el cargo de presidente de Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que fuera el padre de la menor de iniciales; E.S.M.V. 8 años de edad. De igual forma se resalta que el embarazo, etapa de gestación y nacimiento de la menor se hubiere producido cuando la señorita era menor de edad, es decir, tenía 15 años", señala el documento.

Fiscal de Tarija fue destituida tras ordenar captura de Morales

Por este caso fue destituida la fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien ordenó la aprehensión del líder indígena de 64 años, por el presunto delito de trata de personas.

“Cuando se enteraron de que existía esto, me llamó el director de recursos humanos de la Fiscalía General para pedirme la renuncia y le dije que no iba a renunciar”, dijo Gutiérrez.

Agregó que le llegó "el memorándum de agradecimiento y lo firma (...) el señor Lanchipa".

La Fiscalía dejó sin efecto la orden de captura tras una petición de la defensa. El jefe de la entidad, Juan Lanchipa, aseguró que la destitución de la funcionaria ocurrió por una conducta negligente.

“Al advertir la violación a derechos fundamentales de las partes evidenciándose de esta manera diferentes inconsistencias procesales en la tramitación de la causa”, indicó el fiscal general de Bolivia.

Aunque el funcionario justificó la salida de Gutiérrez, integrantes del gobierno de Luis Arce y la oposición iniciaron un proceso de responsabilidades contra el jefe de la entidad.

En las últimas horas el ministro de Justicia de Bolivia reveló que en realidad Morales está siendo investigado por violación.

"Vamos a solicitar que sea declarado en reserva": Luis Arce sobre caso contra Evo Morales

El presidente Luis Arce se refirió al caso contra Evo Morales, dijo que su gobierno no usará un caso que involucra a una menor como un tema político y anunció que solicitarán que se declare en reserva.

“Es un tema sumamente delicado, está de por medio una menor, he de dejarle claro a la población que el Gobierno Nacional nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la sociedad como un tema político".

El jefe de Estado agregó que este caso requiere la investigación correspondiente. "Para la protección de la menor y la familia que están involucrados en estos temas, vamos a solicitar que sea declarado en reserva. No puede ser que se politice un tema tan delicado”.

Evo Morales dice que denuncia en su contra es "mentira"

En una conferencia de prensa desde Cochabamba, el expresidente dijo que es una mentira la denuncia por presunto abuso a menor. Aseguró que la justicia ya lo había investigado y debió archivar el caso porque no halló nada en su contra y denunció una persecución por parte del gobierno de Luis Arce.

"No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira".

Agregó que en 2020 el gobierno de Jeanine Añez "usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada (...) Han investigado todo el año, y no va a haber nada. Es otra mentira más".