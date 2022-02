Experto sobre reunión entre Rusia y Ucrania: “Ucrania no irá como un país derrotado”

Este lunes se dará un encuentro en la frontera ucrano-bielorrusa entre delegados de ambos gobiernos. Sobre el tema, en entrevista con Noticias RCN, Jesús Agreda Rudenko, internacionalista y experto en temas de Rusia, habló sobre cuáles serían los temas por tratar en la reunión.

Lea, además: OTAN calificó como “irresponsable” el anuncio de Putin sobre alerta de fuerzas nucleares

“Es muy difícil predecir qué es lo que puede pasar, hasta ahora hemos visto que tal vez Rusia no aceptaría nada más que una rendición incondicional de Ucrania, pero dada la situación en terreno y viendo que el costo de la guerra, de alguna manera se le está saliendo de las manos a Rusia y no sólo el costo de la guerra los soldados rusos, sino ahora para todos los rusos debido a las sanciones económicas que Rusia ha logrado y digamos imponerse así mismo en consecuencia de sus acciones, vemos que tal vez Ucrania no va a aceptar lo que Rusia pide y no sé hasta qué punto Rusia pueda seguir pidiendo lo mismo”, señaló Agreda.

El internacionalista también aseguró que quizá Ucrania no se presentará a la reunión como un estado derrotado y que no se someterá a las negociaciones que Rusia le exige.

“Los representantes de Ucrania irán para ver qué opciones hay para detener el conflicto, pero digamos desde una posición bastante fortalecida no sólo por los resultados en terreno, es decir, Rusia no ha podido tomarse ninguna gran ciudad ucraniana hasta ahora y segundo, irán respaldados por toda esta presión internacional que efectivamente se ha logrado consolidar y cuyos efectos serán devastadores para la economía rusa”.

¿Putin sin apoyo?

Finalmente, el experto en Rusia aseguró que “seguramente habrá muchas presiones sobre Putin, pero no podemos olvidar que de alguna forma el gobierno de Putin no es precisamente el más democrático, lo que significa que no es fácil para aquellos que dependen directamente del presidente cuestionar al mandatario. Lo más seguro es que veremos hasta el final un grado de apoyo a Putin. Ya hemos visto si algunos oligarcas hablando un poco de la necesidad de reducir el conflicto, pero de nuevo no son críticas contra el presidente sino son peticiones para el eliminar o reducir o frenar el enfrentamiento”.

Vea también: Ucrania está dispuesta a negociar en Rusia, pero rechazó que conversaciones sean en Bielorrusia