CANAL RCN
Internacional

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

La reconocida chef de TikTok compartió un mensaje conmovedor tras sufrir un desprendimiento de placenta y anunció que se tomará un descanso indefinido.

gemela falleció
FOTO: Tineke Younger - Freepik

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La chef e influencer, Tineke Younger, reveló este 26 de noviembre la pérdida de una de sus gemelas recién nacidas. Según explicó, su hija Arya falleció a causa de un desprendimiento de placenta ocurrido a pocas semanas de llegar al término del embarazo.

Falleció cantante de música popular tras someterse a una cirugía estética
RELACIONADO

Falleció cantante de música popular tras someterse a una cirugía estética

Younger, de 24 años, publicó un mensaje emocional en sus redes sociales en el que relató que habían logrado llegar “a casi 36 semanas” antes de la complicación.

La creadora de contenido describió a Arya como “nuestra dulce niña” y señaló que, aunque el embarazo avanzaba adecuadamente, el desprendimiento impidió que ambas bebés llegaran a término.

El estado de la gemela sobreviviente

En su mensaje, Younger confirmó que la hermana de Arya se encuentra estable y “respira por sí misma”. También expresó que ambas niñas son “tan hermosas” y aseguró que la gemela sobreviviente crecerá sabiendo que tiene una hermana.

Las fotos en blanco y negro que acompañaron el anuncio muestran a la chef y a su esposo, Antoine Wright Jr., sosteniendo a Arya en el hospital junto a un médico.

La cocinera, quien cuenta con más de 12 millones de seguidores en TikTok, compartió que se tomará un descanso tras esta pérdida: “No estoy segura de por cuánto tiempo, pero prometo que volveré”, escribió, reafirmando su compromiso con su comunidad digital.

La importancia emocional del embarazo para Younger

Younger, quien anunció su embarazo en julio, había comentado previamente que la fecha prevista de parto coincidía con la semana del Día de Acción de Gracias, una celebración especialmente relevante para ella por su contenido gastronómico.

Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección
RELACIONADO

Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección

En una entrevista previa, contó que sus gemelas eran “perfectas” y que planeaba adaptar sus actividades festivas usando una silla para poder continuar cocinando mientras se mantenía cómoda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

El Salvador

¿Condenas de 397 años en prisión? Son una realidad para los pandilleros en El Salvador

China

Al menos 11 trabajadores murieron tras ser arrollados por un tren en Yunnan, China

Incendios

250 desaparecidos y 65 muertos: nuevo balance sobre el incendio en complejo de apartamentos en Hong Kong

Otras Noticias

Transmilenio

Empresa de seguridad rompió el silencio tras escándalo de su trabajadora que se "cuela” en bus del SITP

La empresa rechazó la conducta de la mujer uniformada que ingresó sin pagar e ignoró reclamos de pasajeros.

Comercio

Reconocida marca de carros en Colombia monta dura competencia con novedoso carro eléctrico: este es su precio

La marca japonesa dio a conocer su nuevo modelo con el que busca ser el rey en el mercado de vehículos eléctricos.

Fútbol

Filtran el que sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: "es el más cercano"

Artistas

Pirlo hizo quitar música de Blessd durante un evento en Cali y generó polémica

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos