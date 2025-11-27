Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

La chef e influencer, Tineke Younger, reveló este 26 de noviembre la pérdida de una de sus gemelas recién nacidas. Según explicó, su hija Arya falleció a causa de un desprendimiento de placenta ocurrido a pocas semanas de llegar al término del embarazo.

Younger, de 24 años, publicó un mensaje emocional en sus redes sociales en el que relató que habían logrado llegar “a casi 36 semanas” antes de la complicación.

La creadora de contenido describió a Arya como “nuestra dulce niña” y señaló que, aunque el embarazo avanzaba adecuadamente, el desprendimiento impidió que ambas bebés llegaran a término.

El estado de la gemela sobreviviente

En su mensaje, Younger confirmó que la hermana de Arya se encuentra estable y “respira por sí misma”. También expresó que ambas niñas son “tan hermosas” y aseguró que la gemela sobreviviente crecerá sabiendo que tiene una hermana.

Las fotos en blanco y negro que acompañaron el anuncio muestran a la chef y a su esposo, Antoine Wright Jr., sosteniendo a Arya en el hospital junto a un médico.

La cocinera, quien cuenta con más de 12 millones de seguidores en TikTok, compartió que se tomará un descanso tras esta pérdida: “No estoy segura de por cuánto tiempo, pero prometo que volveré”, escribió, reafirmando su compromiso con su comunidad digital.

La importancia emocional del embarazo para Younger

Younger, quien anunció su embarazo en julio, había comentado previamente que la fecha prevista de parto coincidía con la semana del Día de Acción de Gracias, una celebración especialmente relevante para ella por su contenido gastronómico.

En una entrevista previa, contó que sus gemelas eran “perfectas” y que planeaba adaptar sus actividades festivas usando una silla para poder continuar cocinando mientras se mantenía cómoda.