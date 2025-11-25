Falleció cantante de música popular tras someterse a una cirugía estética

La artista falleció el pasado 22 de noviembre a los 32 años.

¿Quién fue la artista que falleció?

Se trata de Mayerly Díaz, cantante de música popular conocida como “La voz de Quipile”, quien perdió la vida tras someterse a una cirugía estética.

Aunque aún no se ha revelado el tipo de intervención a la que se sometió, se conoció que la artista sufrió un ataque fulminante al corazón al llegar al Hospital San Rafael de Facatativá.

Mayerly, además de su carrera musical, era madre de dos niños de 11 y 13 años. A lo largo de su trayectoria logró posicionarse en la música popular y, de hecho, días antes de confirmarse su fallecimiento, lanzó en su canal oficial de YouTube su más reciente sencillo, titulado “Con tus chiros a otra parte”.

Otros de sus temas más destacados en plataformas fueron “No supiste perder”, “Aquí me tienen”, “Liberada”, “Rama seca”, “Quédate” y “La gata de mi hermana”, canciones con las que conquistó al público que siguió su evolución artística.

Así anunciaron el fallecimiento de Mayerly Díaz

La Alcaldía de Quipile, municipio del que era oriunda, lamentó profundamente su partida.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, expresó la entidad en un comunicado oficial.

La muerte de Mayerly ha generado conmoción entre sus seguidores y en la industria musical, dejando un vacío en quienes admiraban su talento y carisma.