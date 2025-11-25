CANAL RCN
Internacional

Falleció cantante de música popular tras someterse a una cirugía estética

Días antes de confirmarse su fallecimiento, lanzó su más reciente sencillo llamado “Con tus chiros a otra parte”.

Luto
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
04:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La artista falleció el pasado 22 de noviembre a los 32 años.

Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección
RELACIONADO

Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección

¿Quién fue la artista que falleció?

Se trata de Mayerly Díaz, cantante de música popular conocida como “La voz de Quipile”, quien perdió la vida tras someterse a una cirugía estética.

Aunque aún no se ha revelado el tipo de intervención a la que se sometió, se conoció que la artista sufrió un ataque fulminante al corazón al llegar al Hospital San Rafael de Facatativá.

Mayerly, además de su carrera musical, era madre de dos niños de 11 y 13 años. A lo largo de su trayectoria logró posicionarse en la música popular y, de hecho, días antes de confirmarse su fallecimiento, lanzó en su canal oficial de YouTube su más reciente sencillo, titulado “Con tus chiros a otra parte”.

Otros de sus temas más destacados en plataformas fueron “No supiste perder”, “Aquí me tienen”, “Liberada”, “Rama seca”, “Quédate” y “La gata de mi hermana”, canciones con las que conquistó al público que siguió su evolución artística.

Luto: se confirmó la muerte de la mamá de una reconocida actriz
RELACIONADO

Luto: se confirmó la muerte de la mamá de una reconocida actriz

Así anunciaron el fallecimiento de Mayerly Díaz

La Alcaldía de Quipile, municipio del que era oriunda, lamentó profundamente su partida.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, expresó la entidad en un comunicado oficial.

La muerte de Mayerly ha generado conmoción entre sus seguidores y en la industria musical, dejando un vacío en quienes admiraban su talento y carisma.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rusia

Macron afirma que Rusia no muestra voluntad de un alto el fuego

Estados Unidos

EE. UU. sabía sobre los presuntos vínculos del Gobierno Nacional con disidencias

Tailandia

VIDEO I Hallan con vida a mujer dentro de un ataúd en Tailandia a minutos de ser cremada

Otras Noticias

Shakira

Shakira sufre un incidente en medio de su concierto en Chile: ¿qué ocurrió?

La cantante barranquillera protagonizó un viral video en medio de su más reciente concierto en dicho país.

Elecciones presidenciales 2026

David Luna inscribe en la Registraduría su aspiración presidencial con 1,3 millones de firmas

El exsenador y precandidato llegó a la Registraduría acompañado de su familia y equipo de campaña para entregar las firmas recolectadas.

Tiquetes aéreos

Aerolínea lanzó BLACK SMART con tarifas desde $49.300 para viajar desde diciembre hasta agosto de 2026

Dayro Moreno

Dayro Moreno, elegido en el once ideal de la Sudamericana: el goleador sigue vigente a sus 40 años

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales