CANAL RCN
Deportes

Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección

La noticia fue confirmada por la AFA mediante un sentido comunicado.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Asociación del Fútbol Argentino y todos los aficionados en general se encuentran de luto porque falleció un histórico integrante el pasado 23 de noviembre de 2025.

Se trata de Omar Souto, que llegó a la AFA en 1996 y se convirtió en el gerente de todas las Selecciones Nacionales.

Murió Xabier Azkargorta: el histórico DT que enfrentó a Colombia y llevó a Bolivia a un Mundial
RELACIONADO

Murió Xabier Azkargorta: el histórico DT que enfrentó a Colombia y llevó a Bolivia a un Mundial

Además, de acuerdo con Lionel Messi, fue la persona que hizo todos los esfuerzos para que el astro argentino pudiera jugar con su país.

Omar Souto tenía 73 años y la noticia fue confirmada por la AFA mediante un sentido comunicado.

Así se confirmó la muerte de Omar Souto, el histórico gerente de Selecciones Nacionales

La AFA, tras la muerte de Omar Souto, decretó tres días de luto en los que tendrá sus banderas a media asta.

"Todos los empleados de la Casa Madre despiden a 'Papúa' con afecto y cariño inigualable. Gracias, Omar, por haber llevado hasta tus últimos días la bandera de la AFA en alto, por haberte comprometido hasta el final con las selecciones y por haber dejado un legado sin igual en el predio de Ezeiza. Seguirás eternamente en el corazón de todos los que te conocimos y de quienes trabajamos con vos. Abrazos a tu familia, amigos y compañeros en este duro momento", se inició planteando en el comunicado.

"La AFA declara tres días de duelo con banderas a media asta en Viamonte y Ezeiza. Además, se realizará un minuto de silencio

Este fue el mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Omar Souto, histórico gerente de Selecciones Nacionales

Lionel Messi, en su cuenta de Instagram, lamentó el deceso de Omar Souto, aseguró que jamás lo olvidará y recordó tres fotos a su lado.

Murió histórico exjugador y director técnico de selección de fútbol: esto se sabe
RELACIONADO

Murió histórico exjugador y director técnico de selección de fútbol: esto se sabe

"Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre, nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz", escribió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

Partidazos de Champions League este martes 25 de noviembre: horarios y TV

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Juan Fernando Quintero

Juanfer Quintero marcó un golazo ante Racing, pero River quedó eliminado del Torneo Clausura

Otras Noticias

Dian

DIAN arroja nueva subasta de apartamentos que van desde los 36 millones de pesos: LINK para acceder

Conozca el nuevo catálogo de inmuebles que dio a conocer la entidad aduanera.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Las cuatro finalistas vivieron un capítulo lleno de emociones tras vivir reencuentros inesperados y tener algunos problemas en la cocina.

Disidencias de las Farc

El caso de falsos positivos por el que también investigan al general (r) Juan Miguel Huertas

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios