Luto en el fútbol argentino: falleció un histórico de la selección

La Asociación del Fútbol Argentino y todos los aficionados en general se encuentran de luto porque falleció un histórico integrante el pasado 23 de noviembre de 2025.

Se trata de Omar Souto, que llegó a la AFA en 1996 y se convirtió en el gerente de todas las Selecciones Nacionales.

Además, de acuerdo con Lionel Messi, fue la persona que hizo todos los esfuerzos para que el astro argentino pudiera jugar con su país.

Omar Souto tenía 73 años y la noticia fue confirmada por la AFA mediante un sentido comunicado.

Así se confirmó la muerte de Omar Souto, el histórico gerente de Selecciones Nacionales

La AFA, tras la muerte de Omar Souto, decretó tres días de luto en los que tendrá sus banderas a media asta.

"Todos los empleados de la Casa Madre despiden a 'Papúa' con afecto y cariño inigualable. Gracias, Omar, por haber llevado hasta tus últimos días la bandera de la AFA en alto, por haberte comprometido hasta el final con las selecciones y por haber dejado un legado sin igual en el predio de Ezeiza. Seguirás eternamente en el corazón de todos los que te conocimos y de quienes trabajamos con vos. Abrazos a tu familia, amigos y compañeros en este duro momento", se inició planteando en el comunicado.

"La AFA declara tres días de duelo con banderas a media asta en Viamonte y Ezeiza. Además, se realizará un minuto de silencio

Este fue el mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Omar Souto, histórico gerente de Selecciones Nacionales

Lionel Messi, en su cuenta de Instagram, lamentó el deceso de Omar Souto, aseguró que jamás lo olvidará y recordó tres fotos a su lado.

"Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre, nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz", escribió.