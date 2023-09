"Tenía un exnovio con el que duró año y medio": madre de Ana María Serrano habla de su feminicidio

Ana María Serrano era una joven estudiante de medicina que vivía en México. Era sobrina del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien a través de su cuenta de Twitter se pronunció sobre el tema.

“¡Nunca, nunca! Creí poder estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable que un feminicidio. Hoy con el dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en México, y lo único que se quiere es justicia”, escribió Restrepo.

Puede leer: Lo que se sabe sobre el feminicidio de sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo

La expareja de Ana María sería la responsable del crimen. María Ximena Céspedes, madre de la joven de 18 años, denunció a través de un video al hombre, que ya fue detenido por las autoridades. “Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio presuntamente por parte de su exnovio el pasado 12 de septiembre de 2023 en nuestra casa”, señaló.

Noticias RCN conversó con la mujer sobre lo ocurrido, pidió que el caso no quede impune y envió un mensaje a todos los padres.

¿Qué información tienen sobre lo que le pasó a Ana María Serrano?

Su sueño era ser cardióloga. Parece que entró alguien, yo le comencé a escribir a las 6:00 de la tarde y me llegó un mensaje raro al chat, así no hablaba ella generalmente. Yo llamé a un vecino y él fue a verla. Desafortunadamente, ya no estaba con vida.

Tenía un exnovio con el que duró año y medio. Terminaron en julio y él comenzó a molestarla mucho. Le enviaba mensajes, regalos, hasta sus amigos le pidieron que la dejara tranquila. Él ya está detenido.

¿Qué piden ustedes?

Desde que llegamos a la Fiscalía, no solo nos trataron como humanos, sino que han actuado muy rápido. Nosotros lo que buscamos es que su caso no se quede como uno más, que haga justicia, pero más allá, que todos nos unamos para que esto no vuelva a pasar ni en México, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo.