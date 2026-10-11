Fuerte temblor en Perú: sismo de magnitud 5,2 se registró HOY domingo 11 de octubre

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la mañana de este domingo la zona sur del Perú, generando alarma entre la población local y manteniendo en alerta a los organismos de gestión del riesgo de desastres.

Según los reportes preliminares del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró en las primeras horas del día, alcanzando una profundidad estimada de 45 kilómetros.

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El epicentro del temblor se ubicó en la costa sur del país, con mayor repercusión en las inmediaciones del distrito de Quilca y la provincia de Camaná, en la región de Arequipa.

Zonas afectadas tras sismo en Perú

El evento sísmico fue percibido de forma moderada por los habitantes de diversas zonas costeras e interandinas. Testimonios en redes sociales y reportes locales coincidieron en que el remezón provocó el susto momentáneo de las familias en sus hogares.

Hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no han reportado daños materiales graves ni víctimas personales o heridos tras las primeras evaluaciones de monitoreo en la zona.

5.2 en la escala de Richter

Epicentro: Cercano a Quilca / Camaná (Arequipa)

Profundidad: 45 km

Perú se ubica en el Cinturón de Fuego

El territorio peruano se encuentra ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad tectónica donde interactúan la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Por este motivo, la ocurrencia de sismos de magnitud leve y moderada representa un evento constante en la geografía nacional.