Los niños que han conmovido en la guerra de Ucrania y Rusia, tras un mes de su inicio

Este jueves se cumple un mes de la polémica decisión de Vladimir Putin, presidente ruso, de enviar tropas militares de su país a invadir a Ucrania con el propósito de que su país vecino se aleje de la OTAN y Estados Unidos.

El conflicto que se ha formado en las principales ciudades ucranianas ha dejado grandes consecuencias, especialmente en vidas, además de lo devastado que luce la estructura del país.

Le puede interesar: Rusia usa por primera vez misiles hipersónicos en contra de Ucrania

De acuerdo con un recuento realizado por la ONU, el cual tiene corte de este 22 de marzo, más de 3,5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, de los cuales alrededor del 90% son mujeres y niños.

Según Unicef, más de 1,5 millones de niños se encuentran entre los que huyeron. Esto ha llevado a las agencias de la ONU, pero también a Europol, a advertir repetidamente sobre los riesgos de explotación de mujeres y menores.

En medio de los días de guerra que se viven en Europa, algunos niños han conmovido al mundo con su actuar frente al conflicto.

El primero fue un niño ucraniano de 11 años cruzó la frontera con Eslovaquia, solo, con una bolsa de plástico, su pasaporte y un número de teléfono escrito en la mano, informó la policía eslovaca.

Vea también: Cuerpo de modelo rusa duró más de un año dentro de un carro y su novio confesó el crimen

Las autoridades oficiales de Eslovaquia fueron las encargadas de compartir las conmovedoras imágenes en sus redes sociales, en las que se observa al menor recién llegado al país vecino, increíblemente con el número de teléfono de sus padres anotado en la mano con el propósito de una próxima comunicación con ellos.

La madre del menor no tuvo opción que dejar en un tren a su hijo rumbo a Eslovaquia porque se tenía que quedar en su casa para cuidar de su madre, con discapacidad.

"Estoy muy agradecida por que le hayan salvado la vida a mi hijo", declaró la mujer, Yulia Pisetskaya, en un mensaje de video publicado en Facebook. "En su pequeño país hay gente con un gran corazón".

Hace algunos días, Amelia Anisovych, una niña ucraniana de siete años que se hizo famosa por cantar el tema ‘Let it go’ de Frozen desde un búnker, ha sacado las lágrimas de millones de personas en el mundo, luego de que interpretara el himno de su país en un estadio polaco ante decenas de miles de espectadores.

Amelia es una de las tantas niñas que huyó de su país junto a su abuela y hermanos. La pequeña se hizo viral en todo el mundo por la canción que interpretó en uno de los búnkeres de Polonia, para que después se terminara subiendo a un escenario y ante miles de personas entonara las letras del himno nacional de Ucrania.

Amelia Anisovych, de siete años, que se volvió viral después de cantar la exitosa canción de Frozen 'Let It Go' en un búnker en Kiev, interpreta el himno nacional ucraniano en un concierto benéfico en Polonia para las víctimas de la guerra. pic.twitter.com/ienBRGTruT