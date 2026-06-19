VIDEO I Hombre captó el instante en que un tornado destruyó su casa en Illinois

En los días más recientes se han encendido las alarmas en el Medio Oeste de Estados Unidos tras el paso de un tornado que ya tocó tierra y que ha afectado parte del sureste del estado de Illinois.

Las imágenes ya le han dado la vuelta al internet en donde se observan los contundentes daños materiales que los fuertes vientos ya han dejado en zonas residenciales, parques, edificios y escuelas.

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Tornados arrasa parte de Illinois, Estados Unidos

Portavoces internacionales ya han dado a conocer los daños que un brote de tornados ha generado a causa de un grupo de tormentas eléctricas que se han desplazado hacia el este en las horas más recientes.

Illinois ha sido uno de los estados más afectados ya que un tornado permaneció en tierra y arrasó con más de 32 kilómetros. Medios internacionales como CNN dieron a conocer que más de nueve millones de personas estaban bajo alerta de tornado en todo el Medio Oeste desde el miércoles en la noche.

Pese a las advertencias, evacuaciones y medidas de seguridad, los fuertes vientos arrasaron con techos y viviendas enteras. Este fue el caso del usuario Trevor Kreke, quien compartió en video el momento exacto en el que los fuertes vientos destruyeron su casa con él adentro.

Hombre capta el momento exacto del tornado que destruyó su casa

Ubicado en la ciudad de Effingham, ubicada en el centro-este de Illinois, Trevor no dudó en tomar su celular para grabar el instante en el que el tornado destruyó su vivienda. Ante el estruendo, el hombre logró salir ileso de la masiva pila de escombros que dejaron un mínimo rastro de lo que fue su hogar.

El hombre se filmó en medio de los pedazos de madera, las partes del techo y trozos de paredes, mientras palpaba su cabeza para asegurarse de no tener heridas que comprometieran su estado de salud.

“Creo que estoy bien, no parece que me sangre la cabeza. El señor me salvó, yo le estaba clamando a Jesús mientras pasaba todo esto. Pensé que iba a morir, definitivamente pude morir”, afirmó Trevor.

Pese al gran desastre material y los daños ocasionados no solo en su hogar, sino también en su vehículo, el hombre reveló que salió ileso de la tormenta.

“Primero que nada, estoy sano y salvo y solo tengo raspones y cortadas leves. El señor me protegió. Muy agradecido por el increíble amor y apoyo que he recibido de mi familia, mi iglesia y mi comunidad. Orando por cualquier familia afectada por la tormenta”, aseguró en su cuenta de TikTok.