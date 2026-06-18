Reportan tiroteo en el Times Square de Nueva York

Varios disparos se escucharon este jueves 18 de junio en la tarde en el Times Square de Nueva York.

"Agentes respondieron luego del reporte de disparos" en el barrio, donde fanáticos del fútbol se reúnen desde el inicio de la Copa del Mundo, dijo un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Videos publicados en redes sociales muestran a las personas escapar en pánico cuando se escuchan los disparos.

La reacción del departamento de Policía fue inmediata y los agentes lograron detener al sospechoso. Las balas impactaron un vehículo que transitaba por el lugar.

El centro de Manhattan, que atrae a millones de personas de todo el mundo, en esta temporada es aún más visitado debido al Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá, y México.

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Las autoridades investigan las causas de los hechos.