Hombre fue condenado a prisión por criticar en redes a la monarquía tailandesa: hay penas de hasta 15 años

Un foro virtual con más de 2,2 millones de integrantes se ha convertido en el epicentro del más reciente golpe a la libertad de expresión en Tailandia. Un ciudadano de 43 años fue sentenciado a pasar un año y seis meses tras las rejas luego de publicar un comentario sobre la monarquía dentro del masivo grupo de Facebook "Royalist Marketplace".

La condena fue confirmada este viernes por una organización de derechos humanos, que advierte sobre el alcance de los mecanismos de control estatal en los espacios digitales.

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El acusado podrá estar en libertad bajo fianza mientras resuelven su apelación:

La decisión original del Tribunal Penal contemplaba, inicialmente, una pena de tres años de cárcel. Sin embargo, el veredicto definitivo se fijó en 18 meses debido a que el acusado optó por aceptar los cargos que le imputaban.

Noppol Achamas, oficial de información de la organización Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, comentó en diálogo con la agencia de noticias francesa AFP que el hombre —de quien no se ha revelado la identidad— logró obtener una fianza de 100.000 baht (equivalentes a 3.043 dólares), lo que le permitirá esperar en libertad el desarrollo de su recurso de apelación.

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Las penas pueden alcanzar los 15 años de prisión:

La comunidad virtual en la que realizó el comentario fue fundada en el exilio por el académico Pavin Chachavalpongpun, un reconocido crítico de la corona. Su creación supuso un hito inédito en el tejido social tailandés al abrir un canal para debatir abiertamente sobre la realeza, un espacio que se dinamizó con fuerza a raíz de las masivas protestas juveniles que sacudieron al país entre 2020 y 2021.

El proceso judicial se ampara en la rigurosa ley de lesa majestad tailandesa, una de las normativas de difamación real más severas. Dicho estatuto penaliza cualquier tipo de cuestionamiento o reproche hacia la familia real con castigos que pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión por cada infracción cometida.