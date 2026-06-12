Falleció la princesa Bha de Tailandia tras permanecer tres años en coma

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conocida como Bha, falleció a los 47 años en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn

La hija mayor del rey estaba en coma desde el 15 de diciembre de 2022 cuando sufrió una afección cardíaca durante una sesión de entrenamiento con perros del Ejército.

El Palacio Real informó en agosto de 2025 que padecía una grave infección sanguínea y dependía de aparatos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

Su funeral se realizarán con los más altos honores, de acuerdo a la tradición real y sus restos serán consagrados en el Pabellón Biman Rataya, dentro del Gran Palacio.

¿De qué murió la princesa de Tailandia?

El Palacio Real indicó que desde el 21 de mayo la princesa había presentado un deterioro en su salud.

"Su Alteza Real experimentó un deterioro en su estado de salud a causa de una infección abdominal provocada por inflamación del intestino grueso. La Princesa también presentó presión arterial baja, arritmia cardíaca y anomalías en la coagulación de la sangre".

Agregó que el jueves 11 de junio, a las 7:48 p.m., "Su Alteza Real falleció tranquilamente en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn a la edad de 47 años".

Bajrakitiyabha Mahidol era fiscal y diplomática de formación. Se educó en Reino Unido, Tailandia y Estados Unidos, obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Cornell y ocupó el cargo de embajadora de Tailandia en Austria.

RELACIONADO Reconocido cantante y compositor murió tras ser apuñalado

Ocupó varios cargos en Naciones Unidas y se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres . Un año antes de ser hospitalizadas había sido nombrada para un cargo de alto rango en el comando de guardias personales del rey.

"Una figura querida y profundamente venerada": primer ministro

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul expresó sus condolencias en nombre del pueblo tailandés a la familia real y recordó a la princesa como "una brillante jurista, diplomática y humanitaria (...) fue una firme defensora de la justicia social, la igualdad y la dignidad humana".

El funcionario instó a todos los ciudadanos a unirse en tributo mediante actos de bondad, cuidado mutuo y ayuda a los más necesitados.