Residuos de petróleo de carguero accidentado llegan a las playas vírgenes de Tailandia

La amenaza latente para la vida marina y los arrecifes costeros de Tailandia crece tras la llegada de petróleo a las playas vírgenes de Phuket, la isla turística más emblemática del país.

El congresista tailandés Chalermpong Saengdee confirmó el viernes 27 de febrero a la agencia AFP que los residuos de crudo han comenzado a contaminar la playa de Ya Nui, varios islotes de la provincia y la popular Banana Beach en la isla de Koh Hey, un destino célebre por sus aguas turquesas.

Según explicó el legislador, existe una alta probabilidad de que el vertido continúe extendiéndose por la región, lo que ha generado una gran preocupación en el sector público.

130 derrames de petróleo en cuatro años:

La crisis se originó el pasado 7 de febrero con el naufragio del "Sealloyd Arc", un buque de bandera panameña que se hundió mientras navegaba hacia Chattogram, en Bangladés.

Las autoridades tailandesas informaron que el incidente provocó el vertido de aproximadamente 1.700 litros de petróleo en el océano Índico. Actualmente, la embarcación yace a una profundidad de unos 60 metros, una condición que, según detalló Chalermpong, dificulta enormemente las maniobras de los buzos para contener la fuga y evitar que el daño ambiental siga escalando.

Este nuevo desastre ecológico se suma a un historial preocupante para la nación asiática, que registró 130 derrames de petróleo entre 2017 y 2021 de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Departamento de Recursos Marinos y Costeros.

Impacto en las finanzas locales es preocupante:

El factor tiempo es una de las mayores preocupaciones para los representantes gubernamentales, ya que han transcurrido más de veinte días desde el accidente inicial.

Sobre este punto, Saengdee precisó que "es muy preocupante porque el incidente ocurrió hace dos semanas, pero la situación no mejora y representa una amenaza para la vida marina y los arrecifes costeros".

De acuerdo con el legislador, el impacto colateral que esto podría tener en la estabilidad financiera de la zona es preocupante, sobre todo en el sector turismo; de ahí que la respuesta de locales fuera volcarse a las playas afectadas para realizar labores de limpieza manual con rastrillos.