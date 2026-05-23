Reportan balacera en inmediaciones de la Casa Blanca: Guardia Nacional tiene acordonada la zona

Una balacera fue reportada en la tarde de este 23 de mayo por las autoridades estadounidenses, en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington.

Agentes de Policía y fuerzas de seguridad fueron desplegadas para acordonar la zona.

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

Según se sabe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba al interior de la residencia adelantando las negociaciones de paz con Irán.

Videos del momento de la balacera

Periodistas que se encontraban en el lugar dicen haber escuchado al menos 20 disparos, por lo que tuvieron que correr y refugiarse en la sala de prensa.

Videos que circulan en redes sociales dejan ver la reacción de varios reporteros que se encontraban en uno de los jardines de la residencia presidencial.

Los hechos se registraron, según el Servicio Secreto, en la intersección de la calle 17 y la avenida Pensilvania NW.

FBI neutralizó al tirador de la Casa Blanca

De acuerdo con la última información emitida por el Servicio Secreto, fue neutralizado el tirador responsable de generar pánico en inmediaciones de la Casa Blanca.

Además, reiteraron que el hombre no logró vulnerar el perímetro de seguridad de la residencia presidencial. Minutos después de desatar la balacera, fue abatido por las autoridades.