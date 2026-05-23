CANAL RCN
Internacional Video

Acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán: Trump anuncia detalles finales con Pakistán como mediador

Según el presidente, los detalles finales del acuerdo se anunciarán próximamente, una vez se logre consenso entre las partes.

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La paz en Medio Oriente parece acercarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta tarde que se están discutiendo los aspectos y detalles finales de un acuerdo con Irán, con Pakistán como mediador.

Cerca de 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por crisis en Medio Oriente
RELACIONADO

Cerca de 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por crisis en Medio Oriente

La jornada estuvo marcada por un fuerte movimiento en la Casa Blanca, luego de que el mandatario citara a altos funcionarios de su gabinete a una reunión de emergencia.

De acuerdo con Trump, sostuvo conversaciones con líderes de países aliados de la región para abordar el memorando de entendimiento compartido por el régimen iraní a través de Pakistán. El acuerdo, pendiente de su finalización, involucra a Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países mencionados en las negociaciones.

Trump ve “muy posible” un acuerdo con Irán, pero advierte que retomará los bombardeos
RELACIONADO

Trump ve “muy posible” un acuerdo con Irán, pero advierte que retomará los bombardeos

Apertura del Estrecho de Ormuz

Uno de los puntos centrales del pacto es la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Sin embargo, aún está por definirse el funcionamiento de este corredor marítimo en el mar arábigo, lo que mantiene en expectativa a los mercados internacionales y a los países dependientes de esta ruta.

Reportan balacera en inmediaciones de la Casa Blanca: Guardia Nacional tiene acordonada la zona
RELACIONADO

Reportan balacera en inmediaciones de la Casa Blanca: Guardia Nacional tiene acordonada la zona

Próximo anuncio oficial

Según el presidente, los detalles finales del acuerdo se anunciarán próximamente, una vez se logre consenso entre las partes. La mediación de Pakistán ha sido clave para acercar posiciones y mantener abiertas las conversaciones, en un contexto de tensiones prolongadas en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Reportan balacera en inmediaciones de la Casa Blanca: Guardia Nacional tiene acordonada la zona

Venezuela

VIDEO | Impresionante e inesperado sobrevuelo de aviones militares de EE. UU. en Venezuela

Cambio climático

Informe advierte que las olas de calor extremo podrían estar matando a 13.000 personas por año en Latinoamérica

Otras Noticias

Bogotá

Diez años después del Bronx: el relato de Alexander, un sobreviviente del infierno en Bogotá

Durante 15 años, en pleno centro de la capital, existió un lugar cooptado por los criminales, en donde el miedo y la muerte eran el pan de cada día.

Atlético Nacional

¡Atlético Nacional está en la final! Eliminó a Tolima y sueña con una nueva estrella

Atlético Nacional dominó la serie ante Deportes Tolima y espera rival para la gran final.

Viral

Video de Melissa Martínez cantando canción de Altafulla explotó las redes

Finanzas personales

Reportados en centrales de riesgo seguirán en la lista tras caída de ley: esto pasará

Salud mental

¿Qué es lo que realmente hace felices a las personas? Esto dice Harvard