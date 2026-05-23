Acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán: Trump anuncia detalles finales con Pakistán como mediador

La paz en Medio Oriente parece acercarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta tarde que se están discutiendo los aspectos y detalles finales de un acuerdo con Irán, con Pakistán como mediador.

La jornada estuvo marcada por un fuerte movimiento en la Casa Blanca, luego de que el mandatario citara a altos funcionarios de su gabinete a una reunión de emergencia.

De acuerdo con Trump, sostuvo conversaciones con líderes de países aliados de la región para abordar el memorando de entendimiento compartido por el régimen iraní a través de Pakistán. El acuerdo, pendiente de su finalización, involucra a Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países mencionados en las negociaciones.

Apertura del Estrecho de Ormuz

Uno de los puntos centrales del pacto es la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Sin embargo, aún está por definirse el funcionamiento de este corredor marítimo en el mar arábigo, lo que mantiene en expectativa a los mercados internacionales y a los países dependientes de esta ruta.

Próximo anuncio oficial

Según el presidente, los detalles finales del acuerdo se anunciarán próximamente, una vez se logre consenso entre las partes. La mediación de Pakistán ha sido clave para acercar posiciones y mantener abiertas las conversaciones, en un contexto de tensiones prolongadas en la región.