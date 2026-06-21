Islandia retoma la caza de ballenas tras dos años de pausa

El ballenero Hvalur, uno de los dos últimos que operan en Islandia, zarpó este fin de semana para iniciar la temporada de caza de ballenas, después de dos años de suspensión. La prensa local y activistas confirmaron que los dos barcos balleneros salieron el viernes por la noche, tras realizar pruebas con sus arpones, según los medios MBL y RUV.

Un manifestante intentó impedir la salida al atarse al mástil de uno de los buques en el puerto de Reikiavik, pero finalmente descendió y fue escoltado por la policía. Islandia es uno de los tres países que aún permiten la caza comercial de ballenas, junto con Noruega y Japón.

Límites de captura para 2026

El Marine and Freshwater Research Institute estableció que esta temporada no se podrán superar los 150 ejemplares de rorcual común, lo que representa una reducción del 28% respecto a las recomendaciones entre 2018 y 2025. Para las ballenas Minke, el límite se fijó en 168 ejemplares, una disminución del 23%.

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La caza, que se extiende de mediados de junio a mediados de septiembre, no se realizó en 2024 ni en 2025 debido a dificultades económicas y a la falta de rentabilidad.

Críticas de organizaciones ecologistas

La ONG Humane World for Animals advirtió que las ballenas “sufrirán con toda probabilidad una muerte atroz por una carne que casi nadie en Islandia desea comer”, según su responsable Joanna Swabe.

El gobierno islandés prevé presentar en el próximo otoño boreal un proyecto de ley para prohibir definitivamente la caza de ballenas, una práctica que ha generado críticas internacionales y protestas recurrentes.