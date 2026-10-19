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Justicia electoral de Brasil da 24 horas a Meta para probar imparcialidad entre campañas de Lula y Flávio Bolsonaro

La Corte exigió que las herramientas de inteligencia artificial de la empresa no otorguen ventajas a ninguna de las candidaturas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 19 de 2026
02:51 p. m.
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La justicia electoral de Brasil otorgó a Meta un plazo de 24 horas para demostrar que está aplicando medidas que garanticen un tratamiento igualitario a las campañas presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en sus plataformas digitales, a pocos días de la segunda vuelta electoral prevista para el próximo domingo.

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De acuerdo con la decisión judicial, si la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp no acredita el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la sanción diaria en su contra aumentará a un millón de reales, cerca de 200.000 dólares.

La medida se produce en medio de una contienda reñida entre Lula, quien aspira a un cuarto mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, cuyos niveles de intención de voto muestran un empate técnico según las encuestas más recientes.

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Acusaciones de interferencia en la campaña

La decisión se deriva de una denuncia presentada por la campaña de Lula tras la primera vuelta electoral. El líder izquierdista acusó a Meta de interferir en el proceso democrático mediante restricciones al alcance de sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

Además de acudir a la justicia electoral, el partido de Lula elevó sus reclamaciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre los cuestionamientos figura una presunta “selectividad algorítmica” en herramientas de inteligencia artificial vinculadas a WhatsApp, que, según la denuncia, habrían rechazado generar contenidos relacionados con Lula mientras sí permitían material favorable a Flávio Bolsonaro.

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Meta rechazó las acusaciones y aseguró que no favorece a ningún candidato. La compañía reconoció que algunos anuncios de la campaña de Lula fueron desactivados por error, pero sostuvo que se trató de incidentes técnicos registrados también en otros países y no de una actuación deliberada en Brasil.

Corte considera insuficiente el cumplimiento de las órdenes

La semana pasada, un magistrado del Tribunal Superior Electoral ordenó a Meta aplicar las mismas reglas de moderación y visibilidad a ambas campañas hasta la celebración del balotaje. Entre las medidas adoptadas se incluyó la prohibición de reducir de manera desigual el alcance de publicaciones, recomendaciones y resultados de búsqueda relacionados con los candidatos.

Asimismo, la corte exigió que las herramientas de inteligencia artificial de la empresa no otorguen ventajas a ninguna de las candidaturas. El incumplimiento de esas órdenes estaba sancionado inicialmente con multas de 500.000 reales diarios.

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Sin embargo, en una nueva resolución, el tribunal concluyó que Meta no logró demostrar el cumplimiento de la mayoría de las disposiciones dentro de los plazos establecidos. “La persistencia del incumplimiento, a pocos días de la segunda vuelta, evidencia la insuficiencia de la multa fijada”, señaló la corte.

La controversia se suma a las denuncias formuladas por Lula durante la campaña, en las que ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos busca influir en las elecciones brasileñas en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado político del presidente estadounidense Donald Trump.

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