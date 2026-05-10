Trump califica de “gran victoria” el triunfo de Flávio Bolsonaro en primera vuelta en Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes como una “gran victoria” el ajustado triunfo del candidato conservador Flávio Bolsonaro sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

“Es una gran victoria, ajustada, pero muy, muy grande, increíble”, afirmó Trump ante periodistas. El mandatario estadounidense anticipó además que la definición de la Presidencia brasileña será “muy reñida” en la segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro obtuvo cerca del 47 % de los votos, frente al 45 % alcanzado por Lula, resultado que le permite llegar al balotaje en una posición favorable. El desenlace representa un revés para las encuestas, que en su mayoría no habían previsto que el candidato conservador superara al actual presidente en la primera ronda.

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Un resultado que refuerza a la derecha

La eventual victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta podría incorporar a Brasil a la tendencia de avance de las fuerzas conservadoras en América Latina, en un escenario regional que también ha registrado giros políticos hacia la derecha en países como Chile, Perú y Colombia, con el respaldo político de Trump.

El candidato opositor, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, celebró el resultado del domingo y destacó que varios institutos de opinión lo ubicaban por debajo de Lula antes de los comicios.

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“Estoy muy satisfecho porque muchos institutos de encuestas nos daban atrás”, afirmó el senador, quien ahora afrontará el balotaje como favorito.

El resultado también reavivó el debate sobre la capacidad de las encuestas para anticipar el comportamiento electoral. Errores similares se han registrado recientemente en otros países.

En Estados Unidos, numerosos sondeos no anticiparon el resultado de las elecciones de 2024, mientras que en América Latina las encuestas tampoco lograron prever completamente el respaldo obtenido por el ultraliberal Javier Milei en Argentina o el conservador Rodrigo Paz en Bolivia. En Europa, partidos de derecha y extrema derecha también han superado en distintos comicios las expectativas de los sondeos.

El “voto avergonzado” y el voto útil, claves para explicar el resultado

Para el politólogo Marco Carvalho Teixeira, de la Fundación Getúlio Vargas, una de las razones detrás de los errores de las encuestas puede ser el denominado “voto avergonzado”. Este fenómeno ocurre cuando algunos electores evitan revelar a los encuestadores su verdadera intención de voto, especialmente cuando respaldan candidaturas consideradas polémicas o cuestionadas socialmente.

“Existe un ‘voto avergonzado’”, explicó Carvalho Teixeira, quien señaló que algunos ciudadanos no manifiestan ante los encuestadores su preferencia real y terminan expresándola directamente en las urnas.

A este fenómeno se sumó, según el especialista, una elevada volatilidad entre los electores indecisos durante los últimos días de campaña, lo que dificultó aún más las proyecciones.

El consultor James Bosworth, autor de Latin American Risk Report, considera, por su parte, que el error de los sondeos no estuvo necesariamente relacionado con un sesgo a favor de Lula, sino con una sobreestimación del respaldo a los candidatos que buscaban representar una tercera vía. Estas fuerzas obtuvieron en conjunto cerca del 8 % de los votos.

Una parte de esos electores habría optado finalmente por el denominado “voto útil”, abandonando a candidatos con pocas posibilidades para respaldar a uno de los dos principales contendientes.

Pese al desacierto, la diferencia entre las encuestas y el resultado fue menor que en la primera vuelta de las elecciones de 2022. En aquella ocasión, los sondeos llegaron a proyectar una ventaja superior a diez puntos porcentuales para Lula frente a Jair Bolsonaro, pero la diferencia final fue de aproximadamente cinco puntos.

Ante la desconfianza en las encuestas, la campaña de Flávio Bolsonaro elaboró sus propias proyecciones. Días antes de la primera vuelta, el jefe de campaña, el senador Rogério Marinho, aseguró que la derecha brasileña había obtenido entre tres y cuatro puntos porcentuales más de lo previsto por los sondeos en las cuatro elecciones anteriores.

Con el resultado de la primera vuelta, la disputa por la Presidencia brasileña entra ahora en una nueva etapa, marcada por una competencia estrecha entre Bolsonaro y Lula, en la que los votos de los candidatos eliminados y los electores indecisos podrían resultar determinantes.