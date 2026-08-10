Presidente De la Espriella habló con candidato que puntúa en las elecciones de Brasil sobre lucha contra el narco

Un frente fronterizo contra el crimen organizado se convirtió en la principal oferta de cooperación de Flávio Bolsonaro durante una videollamada, que sostuvo con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El candidato planteó al jefe de Estado trabajar en la captura y extradición de delincuentes en la vasta zona de frontera, que se extiende 1.600 kilómetros, en la selva amazónica.

El acercamiento entre ambos referentes de la derecha latinoamericana ocurre en vísperas de la decisiva segunda vuelta presidencial programada para el 25 de octubre en Brasil.

El candidato, de 45 años, llega como favorito a la contienda electoral tras cosechar el 47% de los votos en la primera vuelta, celebrada el domingo 4 de octubre, en la que superó por dos puntos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (45%).

Comunicación constante y fluida en la lucha contra el narco:

Durante la conversación, el heredero del expresidente Jair Bolsonaro adelantó que adoptará una política de tolerancia cero en el país suramericano. Para implementarla, Bolsonaro insistió ante el mandatario colombiano en la necesidad de mantener una comunicación fluida e intercambiar información táctica sobre las redes del narcotráfico.

De la Espriella, que asumió la presidencia hace dos meses, respaldó plenamente la iniciativa. Al abordar el tema, reconoció además que en el país se produce el 75% u 80% de la cocaína en el mundo.

Conversación de Bolsonaro y De la Espriella fue transmitida en YouTube:

El encuentro fue introducido por Eduardo Bolsonaro desde su exilio en los Estados Unidos, donde reside desde 2025, y se emitió abiertamente en su canal de YouTube.

Su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años dictada por la tentativa de golpe de Estado al cierre de su administración, en 2023.