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Brasil elimina temporalmente impuestos a la gasolina a dos semanas de la segunda vuelta presidencial

El debate sobre los combustibles coincide con nuevas presiones inflacionarias en la economía brasileña.

Brasil elimina temporalmente impuestos a la gasolina a dos semanas del balotaje presidencial
Brasil elimina temporalmente impuestos a la gasolina a dos semanas del balotaje presidencial Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

AFP

octubre 09 de 2026
09:36 p. m.
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El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes la eliminación temporal de los impuestos a la gasolina durante 30 días, una medida con la que busca aliviar el impacto del alza de los combustibles en medio del encarecimiento internacional del petróleo y a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial.

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La decisión supondrá una reducción de 0,89 reales (unos 0,18 dólares) por litro de gasolina para los consumidores. El Ejecutivo argumentó que la medida responde a las presiones sobre los precios energéticos derivadas de la guerra en Medio Oriente y aseguró que el costo fiscal será compensado con los ingresos extraordinarios generados por las exportaciones petroleras del país.

Medida económica en plena recta final de la campaña

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión política, de cara al balotaje previsto para el próximo 25 de octubre. Lula, que aspira a un cuarto mandato presidencial, se enfrentará al candidato de derecha Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta frente al 45 % alcanzado por el actual mandatario.

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Durante la campaña, Bolsonaro ha cuestionado repetidamente al Gobierno por el aumento del costo de vida y los efectos de la inflación sobre los hogares brasileños. Además de la exención tributaria a la gasolina, el Ejecutivo decidió ampliar las subvenciones a los importadores de diésel, combustible clave para el transporte de carga en el país.

En un comunicado, la Presidencia calificó la situación actual como un “momento crítico para el abastecimiento”, justificando así la adopción de medidas extraordinarias para contener los precios.

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Bolsonaro critica la iniciativa y advierte futuras alzas

La respuesta de la oposición no tardó en llegar. Flávio Bolsonaro calificó la medida como una decisión “irresponsable” y advirtió que los precios del diésel podrían aumentar una vez concluyan las elecciones.

Según el senador, la exención temporal representa una “bomba” de tiempo que Lula está lanzando “a los pies del consumidor”, al considerar que el alivio en los precios sería pasajero y podría generar efectos posteriores sobre el mercado.

El debate sobre los combustibles coincide con nuevas presiones inflacionarias en la economía brasileña. La autoridad estadística informó este viernes que la inflación subió un 0,82 % durante septiembre. Con ese resultado, el indicador acumulado de los últimos 12 meses alcanzó el 4,58 %, ubicándose por encima del rango oficial de tolerancia establecido entre el 1,5 % y el 4,5 %.

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