¿Qué repercusiones tiene la renuncia de Joe Biden a la reelección en Estados Unidos?

Joe Biden renunció el 21 de julio a la reelección de la presidencia de Estados Unidos. La decisión la dio a conocer a través de un comunicado que compartió en su cuenta oficial de X y aparecía firmada con su propio puño y letra.

“Creo que es lo mejor para mi partido y para el país que me retire y me centre exclusivamente en cumplir mis deberes como presidente por el resto de mi mandato”, indicó.

Tras esa comunicación, han surgido múltiples dudas como cuál será el futuro de los demócratas y quién podría ser el candidato que lo reemplace. Por lo tanto, Noticias RCN conversó en vivo con Carlos Enrique Arévalo, decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.

¿Qué consecuencias trae para los demócratas la renuncia de Joe Biden y qué tan probable es que acepten a Kamala Harris como su nueva candidata?

“Sin duda, es una pregunta muy difícil, en primer lugar, porque no tiene ningún precedente en la historia de Estados Unidos porque si bien es cierto que se han presentado casos en los que presidentes en ejercicio han decidido no postularse a una reelección, nunca ha pasado que un candidato que ya tenga todos los delegados asegurados para su nominación decida no seguir adelante en el proceso”, aseguró.

“Esto pone en una situación compleja al partido demócrata porque lo que puede llegar a pasar es que los delegados van a quedar con libertad de elegir y se presente una verdadera elección de quién va a ser el candidato presidencial en la convención de agosto”, añadió.

¿Qué podría pasar en esa convención en la que se defina al candidato oficial que reemplace a Joe Biden?

“Yo creo que lo más importante es que cualquiera que sea el candidato, tiene que convencer a los demócratas que tienen una verdadera opción para derrotar en la carrera presidencial a Donald Trump”, manifestó Carlos Enrique Arévalo.

“Además, hay que tener en cuenta que Trump está fortalecido, que los republicanos lo están rodeando y, sin duda alguna, eso va a generar preocupación en los demócratas. Hay que ver si la vicepresidente Kamala Harris, con el apoyo de Biden y de todo el equipo de campaña, logra convencer a las mayorías de que ella es la candidata. Asimismo, seguramente también se va a dar una discusión sobre quién puede ser la llave estrategia de ella”, concluyó.