CANAL RCN
Internacional

¿Quién era Lua Blanco, la actriz de Rebelde que murió a los 39 años?

Lua Blanco, la estrella de Rebelde Brasil que falleció tras luchar contra el cáncer. ¿Quién era?

lua-blanco-quien-era-actriz-rebelde
Foto: IG lua-blanco

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
04:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La actriz y cantante brasileña Lua Blanco murió el domingo 18 de octubre de 2026, a los 39 años, tras enfrentar un cáncer. Su fallecimiento fue confirmado por su familia y generó reacciones entre los seguidores de Rebelde, la producción juvenil en la que interpretó a Roberta Messi y alcanzó reconocimiento en Brasil y otros países de Latinoamérica.

¿De qué murió Lua Blanco?

La noticia fue anunciada por su hermano, Daniel Blanco, mediante un mensaje publicado en redes sociales. En el comunicado, la familia señaló que la artista había luchado contra el cáncer durante los últimos meses y estuvo acompañada por sus seres queridos durante ese proceso.

Actriz de 'Rebelde' preocupó al publicar mensaje sobre su salud mental: "Si mañana pierdo la batalla"
RELACIONADO

Actriz de 'Rebelde' preocupó al publicar mensaje sobre su salud mental: "Si mañana pierdo la batalla"

Aunque el anuncio inicial no especificó el tipo de enfermedad, la tía de la actriz confirmó posteriormente a CNN Brasil que Lua recibía tratamiento por un cáncer de intestino.

La familia también pidió respeto por su duelo y recordó a la artista con un mensaje en el que destacó el cariño que recibió de sus allegados. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues la actriz había continuado compartiendo momentos de su vida en redes sociales.

¿Quién era Lua Blanco y qué papel interpretó en Rebelde?

Lua Maria Blanco nació en São Paulo, Brasil, el 5 de marzo de 1987. Su nombre quedó ligado a la televisión juvenil gracias a su interpretación de Roberta Messi en Rebelde Brasil, la adaptación de la exitosa historia que se emitió por la cadena Record entre 2011 y 2012.

Su personaje formó parte del grupo de protagonistas que dio origen a la banda musical Rebeldes. Junto a sus compañeros de reparto, la actriz participó en presentaciones y proyectos musicales que ampliaron el alcance de la producción más allá de la pantalla.

Murió actriz mexicana de ‘Rebelde’: esto es lo que se sabe
RELACIONADO

Murió actriz mexicana de ‘Rebelde’: esto es lo que se sabe

Antes de ese reconocimiento, había participado en la novela Três Irmãs (2008) y en Malhação (2009). Posteriormente integró el elenco de producciones como Pecado Mortal y A Força do Querer, además de participar en el reality musical Popstar en 2018.

¿Qué otros proyectos marcaron la carrera de Lua Blanco?

Además de su trabajo como actriz, Blanco desarrolló una carrera musical como cantante y compositora. Formó parte de la banda Lágrima Flor y publicó trabajos propios, entre ellos el álbum Mão no Sonho. También participó en proyectos teatrales y cinematográficos, como la película Socorro, Virei uma Garota!.

Su trayectoria estuvo vinculada a distintos formatos del entretenimiento brasileño, desde las telenovelas hasta la música en vivo.

Luto en la televisión tras muerte de actriz de RBD: Dulce María conmovió con mensaje
RELACIONADO

Luto en la televisión tras muerte de actriz de RBD: Dulce María conmovió con mensaje

La muerte de Lua Blanco reavivó el interés por su carrera y por el fenómeno juvenil de Rebelde Brasil. Sus familiares y seguidores la despiden mientras sus interpretaciones siguen presentes entre quienes crecieron con la producción.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Francia

Francia decreta toques de queda tras disturbios y saqueos en varias ciudades

Venezuela

¿María Corina Machado y Delcy Rodríguez podrían enfrentarse en elecciones? Esto respondió Trump

Perú

VIDEO | Avión de Latam se incendió antes de despegar en el aeropuerto de Lima, Perú

Otras Noticias

Artistas

AlcolirykoZ confirmó concierto en Bogotá: fecha, lugar y dónde comprar las boletas

AlcolirykoZ confirmó concierto en el Movistar Arena de Bogotá el 18 de diciembre de 2026. Conozca los artistas invitados y dónde comprar las boletas.

San Andrés

Capturan a exgobernador de San Andrés por presuntas extorsiones a contratistas de la isla

Según el ente acusador, la investigación señala que el exmandatario habría recurrido a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’.

Cristiano Ronaldo

Oficial: esta es la sanción de la Federación de Portugal a Cristiano Ronaldo

Dólar

Dólar en Colombia sorprendió con nueva caída: este fue su precio de cierre hoy, 19 de octubre

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres