¿Quién era Lua Blanco, la actriz de Rebelde que murió a los 39 años?

La actriz y cantante brasileña Lua Blanco murió el domingo 18 de octubre de 2026, a los 39 años, tras enfrentar un cáncer. Su fallecimiento fue confirmado por su familia y generó reacciones entre los seguidores de Rebelde, la producción juvenil en la que interpretó a Roberta Messi y alcanzó reconocimiento en Brasil y otros países de Latinoamérica.

¿De qué murió Lua Blanco?

La noticia fue anunciada por su hermano, Daniel Blanco, mediante un mensaje publicado en redes sociales. En el comunicado, la familia señaló que la artista había luchado contra el cáncer durante los últimos meses y estuvo acompañada por sus seres queridos durante ese proceso.

Aunque el anuncio inicial no especificó el tipo de enfermedad, la tía de la actriz confirmó posteriormente a CNN Brasil que Lua recibía tratamiento por un cáncer de intestino.

La familia también pidió respeto por su duelo y recordó a la artista con un mensaje en el que destacó el cariño que recibió de sus allegados. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues la actriz había continuado compartiendo momentos de su vida en redes sociales.

¿Quién era Lua Blanco y qué papel interpretó en Rebelde?

Lua Maria Blanco nació en São Paulo, Brasil, el 5 de marzo de 1987. Su nombre quedó ligado a la televisión juvenil gracias a su interpretación de Roberta Messi en Rebelde Brasil, la adaptación de la exitosa historia que se emitió por la cadena Record entre 2011 y 2012.

Su personaje formó parte del grupo de protagonistas que dio origen a la banda musical Rebeldes. Junto a sus compañeros de reparto, la actriz participó en presentaciones y proyectos musicales que ampliaron el alcance de la producción más allá de la pantalla.

Antes de ese reconocimiento, había participado en la novela Três Irmãs (2008) y en Malhação (2009). Posteriormente integró el elenco de producciones como Pecado Mortal y A Força do Querer, además de participar en el reality musical Popstar en 2018.

¿Qué otros proyectos marcaron la carrera de Lua Blanco?

Además de su trabajo como actriz, Blanco desarrolló una carrera musical como cantante y compositora. Formó parte de la banda Lágrima Flor y publicó trabajos propios, entre ellos el álbum Mão no Sonho. También participó en proyectos teatrales y cinematográficos, como la película Socorro, Virei uma Garota!.

Su trayectoria estuvo vinculada a distintos formatos del entretenimiento brasileño, desde las telenovelas hasta la música en vivo.

La muerte de Lua Blanco reavivó el interés por su carrera y por el fenómeno juvenil de Rebelde Brasil. Sus familiares y seguidores la despiden mientras sus interpretaciones siguen presentes entre quienes crecieron con la producción.