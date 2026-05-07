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Murió actriz mexicana de ‘Rebelde’: esto es lo que se sabe

Luto en la serie Rebelde: murió actriz mexicana. Así lo confirmaron medios internacionales.

Rebelde
Foto: Spotify Rebelde

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
03:49 p. m.
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La actriz mexicana Xóchitl Vigil, recordada por su participación en la telenovela ‘Rebelde’, murió según confirmaron medios mexicanos. La noticia generó reacciones entre seguidores de la producción juvenil y figuras del entretenimiento en su país y Latinoamérica.

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Xóchitl Vigil hizo parte de varias producciones televisivas reconocidas, entre ellas ‘Clase 406’, ‘Hogar dulce hogar’ y la exitosa serie juvenil ‘Rebelde’, donde interpretó a Rosa Fernández, madre del personaje Lupita, encarnado por Maite Perroni.

¿Quién era Xóchitl Vigil, actriz de Rebelde?

Xóchitl Vigil construyó una carrera artística destacada durante las décadas de los setenta y ochenta, logrando reconocimiento en la televisión mexicana gracias a su participación en producciones dramáticas y juveniles.


Uno de sus papeles más recordados fue precisamente en Rebelde, una de las producciones más exitosas de la televisión latinoamericana. Allí interpretó a Rosa Fernández, madre de Lupita, personaje protagonizado por Maite Perroni.

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Además de ‘Rebelde’, la actriz participó en otras producciones como Clase 406 y ‘Hogar dulce hogar’, consolidando una trayectoria reconocida por colegas y seguidores.

¿Cómo se confirmó la muerte de Xóchitl Vigil?

La muerte de Xóchitl Vigil fue dada a conocer inicialmente por el actor César Bono, quien fue su pareja sentimental y padre de dos de sus hijas. También la cantante Margarita Batiz compartió mensajes de despedida en redes sociales.

El medio mexicano El Heraldo de México publicó un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la actriz y recordó su paso por ‘Rebelde’, considerada una de las telenovelas juveniles más exitosas producidas en México.

La noticia rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, especialmente entre fanáticos de la serie protagonizada por Maite Perroni, quienes recordaron escenas y personajes de la producción emitida en distintos países de América Latina.

Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre las causas de la muerte de la actriz mexicana.

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El fallecimiento de Xóchitl Vigil deja un nuevo luto en la televisión latinoamericana y revive el recuerdo de una generación de producciones juveniles que marcaron a millones de espectadores.

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