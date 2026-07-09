Actriz de 'Rebelde' preocupó al publicar mensaje sobre su salud mental: "Si mañana pierdo la batalla"

Hay gran preocupación en el mundo del entretenimiento internacional tras el más reciente pronunciamiento por parte de la actriz Estefanía Villareal, más recordada por su personaje de Celina Ferrer en la famosa telenovela mexicana Rebelde, quien compartió un mensaje sobre su salud mental.

Cabe recalcar que la actriz ya había hablado, en ocasiones anteriores, sobre la importancia de ser una mujer auténtica y no buscar encajar en medio de un exigente mundo como el de la actuación.

Pero ahora, sus recientes declaraciones ya han abierto un serio debate sobre la importancia de la salud mental y la exposición en la que se encuentran la mayoría de las figuras públicas en el mundo.

Estefanía Villareal preocupó a sus fanáticos

El más reciente mensaje de la mujer ya ha desatado todo tipo de comentarios, especulaciones y preocupación entre su comunidad de seguidores, colegas y otros actores del medio.

Su mensaje, compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, hizo referencia a su voluntad de expresar agradecimientos a sus familiares ante un posible escenario en el que pierda “la batalla” contra dos trastornos mentales que la han estado aquejando.

“Quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, aseguró en su mensaje.

Por supuesto, las reacciones en sus redes sociales no han parado de generarse. Cientos de internautas han tomado sus más recientes publicaciones para dejarle mensajes de apoyo en relación con el proceso que actualmente se encontraría atravesando.

Así mismo, varios de sus colegas le hicieron saber su intención de acompañarla durante el complejo proceso que estaría enfrentando al padecer de depresión y ansiedad.

“No estás sola, estamos contigo, por favor cuídate mucho ya que eres muy querida, eres parte de la niñez de muchos, una vez salimos de la oscuridad todo es maravilloso, mucha fuerza, siempre estaremos aquí para ti”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Qué se sabe de Estefanía Villareal?

Tras compartir la preocupante historia en Instagram, durante las horas más recientes, la mujer no ha compartido, hasta el momento, ningún tipo de contenido en sus demás redes sociales.

Tampoco ha contestado a ninguno de los miles de mensajes que su comunidad de seguidores, que ya suman el millón, le han dejado. De esta manera, se desconoce el estado actual de salud de la mexicana.