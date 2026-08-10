Delcy Rodríguez adelanta la Navidad y retoma la tradición de Maduro

La Navidad llegará antes de diciembre a Venezuela. Delcy Rodríguez, líder del chavismo anunció que las celebraciones comenzarán oficialmente el próximo domingo 1 de noviembre, una decisión que retoma una práctica que se hizo recurrente durante el régimen de Nicolás Maduro.

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El anuncio se produjo este jueves 8 de octubre, durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad”, afirmó Rodríguez durante su intervención. La funcionaria explicó que la temporada puede favorecer el movimiento económico, pero también contribuir al bienestar de los venezolanos.

¿Por qué Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela?

La presidenta encargada de Venezuela relacionó el comienzo anticipado de las festividades con la actividad económica que se genera durante esta época del año.

Las compras, el comercio y las actividades propias de la temporada navideña pueden aumentar el movimiento en distintos sectores. Rodríguez también destacó el componente emocional de las celebraciones y su importancia para la población.

El anuncio se hizo ante representantes del sector empresarial venezolano, durante un encuentro en el que la mandataria participó en la instalación de la asamblea anual de Fedecámaras.

¿Desde cuándo Venezuela adelanta la Navidad?

La decisión recuerda los anuncios realizados por Nicolás Maduro durante varios años, cuando el régimen venezolano dispuso que las festividades comenzaran antes de diciembre.

En 2025, por ejemplo, Maduro anunció el inicio anticipado de la Navidad para el 1 de octubre, en medio de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe. En otras ocasiones, el adelanto también fue presentado por su administración como una medida para promover el bienestar y estimular la actividad económica.

Con el anuncio de Rodríguez, esta práctica vuelve a marcar el calendario de las celebraciones oficiales en Venezuela, ahora con el inicio previsto para el primer día de noviembre.

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La Navidad se conmemora tradicionalmente el 24 de diciembre, aunque las celebraciones sociales y comerciales suelen extenderse durante las semanas anteriores, pero en Venezuela en años recientes, han anticipado el comienzo de la temporada festiva.

Por lo tanto, los venezolanos tendrán desde el 1 de noviembre la fecha anunciada por el Ejecutivo para el arranque de las celebraciones navideñas de 2026.