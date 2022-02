Militares ucranianos habrían intentado reclutar a colombianos en Ucrania

A la crisis de los ciudadanos en Ucrania también se suma la de los colombianos que se encuentran atrapados en el país europeo y que intentan huir de la guerra.

Según información, al menos 50 connacionales tuvieron que huir de un refugio cercano a la frontera con Polonia, luego que integrantes del Ejército de este país intentaran reclutarlos.

Los jóvenes hicieron un llamado urgente a la Cancillería colombiana para que apoyen su salida de Ucrania y desde el consulado de Varsovia, les ayuden con un traductor que les facilite la comunicación con las autoridades del gobierno de Zelenski.

“Una de nuestras mujeres les dijo que no, que esta guerra no era nuestra y ellos dijeron que sí, que necesitaban hombres para la guerra. Nos levantaron mientras estábamos dormidos y dijeron que nos subiéramos a un bus porque nos iban a llevar a Polonia. Realmente no lo hemos hecho, no estamos dispuestos a montarnos”, señaló Samuel Ortiz, colombiano en Ucrania.

Otros colombianos

Otro de los colombianos que se encuentra en la misma situación es Sebastián Morales, quien en entrevista con Noticias RCN afirmó que le han pedido a la Cancillería ayuda y vuelos humanitarios para salir del país.

“En este momento hay algunos que se están regresando, otros están caminando hacía la frontera, andan sin rumbo alguno. De hecho, se estaba pidiendo mucho a la Cancillería y a la Embajada, lo que son vuelos humanitarios o que respondan de manera rápida para poder ayudarles, pero no han dado ninguna respuesta”, agregó Morales.

Sebastián aseguró que se encuentra en un pueblo con seis colombianos más, entre ellos una niña de 7 años y que en el sector han sonado varias veces las sirenas de alerta. Además, que aún hay colombianos que siguen en Kiev, capital de Ucrania, porque no lograron salir.

