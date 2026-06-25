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Avianca y Copa Airlines cancelan vuelos hacia Caracas tras terremotos de 7,1 y 7,5

Los terremotos, que sacudieron Caracas en la tarde del miércoles, provocaron graves daños en la infraestructura aeroportuaria.

Avianca y Copa Airlines suspenden vuelos hacia Caracas tras devastadores sismos
Copa Airlines - AFP

Noticias RCN

junio 25 de 2026
06:55 a. m.
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Las aerolíneas Avianca y Copa Airlines anunciaron la cancelación de sus operaciones hacia Caracas luego de los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que sacudieron la capital venezolana este miércoles, dejando más de 9.600 personas desaparecidas según cifras preliminares de las autoridades.

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Ambas compañías expresaron su solidaridad con las víctimas y activaron planes de flexibilización para los pasajeros afectados.

Cancelaciones de vuelos desde Bogotá y Panamá tras terremoto en Venezuela

Avianca informó que los vuelos AV122 del 24 de junio y AV123, AV142 y AV143 del 25 de junio en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá fueron cancelados “con el fin de garantizar la seguridad de nuestros clientes, tripulaciones y operación”. La compañía habilitó opciones de reprogramación sin penalidad, cambio de ruta hacia Cúcuta y reembolso total de los trayectos no utilizados.

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Por su parte, Copa Airlines comunicó que los vuelos programados entre Panamá y Caracas para la noche del miércoles y la jornada del jueves quedaron suspendidos debido a las afectaciones sufridas por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La aerolínea panameña permitirá cambios de fecha hasta el 31 de julio, modificaciones de origen o destino hacia otras ciudades venezolanas como Valencia, Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, así como reembolsos de boletos elegibles.

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Impacto regional y medidas de apoyo a pasajeros

Ambas compañías recomendaron a los pasajeros consultar de manera prioritaria el estado de sus vuelos en sus páginas web y mantenerse atentos a las notificaciones oficiales. Avianca y Copa reiteraron su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus usuarios y trabajadores, al tiempo que manifestaron su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el desastre.

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Los terremotos, que sacudieron Caracas en la tarde del miércoles, provocaron graves daños en la infraestructura aeroportuaria y mantienen clausurado el espacio aéreo venezolano. La magnitud de la emergencia ha generado un fuerte impacto en la conectividad aérea regional y en los planes de viaje de miles de pasajeros.

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