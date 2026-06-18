Niña de 11 años habría sido violada y asesinada por el padre de una compañera de colegio en Francia

En las últimas horas, las autoridades confirmaron a través de la autopsia que Lyhanna, la niña de 11 años que desapareció en Felurance, Francia, fue víctima de abuso sexual violento antes de ser asesinada.

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Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la ciudad de Fleurance, y su cuerpo fue hallado en un granero abandonado, casi una semana después.

Las autoridades todavía no han anunciado los resultados del examen forense del cuerpo de la niña para determinar la causa de la muerte.

Padre de una compañera de colegio sería su asesino

La indignación creció cuando se conoció que el principal sospechoso en el atroz caso sería un hombre de 41 años, padre de una compañera de escuela.

Este hombre había sido formalmente acusado en dos ocasiones anteriores por violar a una menor, pero las investigaciones fueron archivadas.

En el caso más reciente, presentado en agosto del año pasado, la Policía aún no había citado al sospechoso, que vivía con su familia en un pueblo cercano y había trabajado en centros escolares.

Tampoco han imputado al sospechoso por otro delito más allá del secuestro.

El presidente Macron cuestionó los fallos en el proceso del presunto asesino

El abogado de la familia, François Roujou de Boubée, pidió privacidad tras conocerse la noticia.

El presidente Emmanuel Macron afirmó la semana pasada que temía por la confianza en las instituciones de Francia debido a los fallos en la investigación del principal sospechoso.