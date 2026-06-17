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Descubren a extranjero que habría pagado $400 mil para estar con una menor en Medellín: tenía dos niñas más

La alerta de un ciudadano permitió la intervención de la Policía en el parque Lleras.

Valentina Bernal

junio 17 de 2026
08:14 a. m.
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Una llamada de alerta a la central de la Policía terminó llevando a las autoridades a descubrir un caso de explotación sexual de menores en Medellín.

Según informó la Secretaría de Seguridad de la ciudad, un ciudadano reportó haber visto a un hombre extranjero acompañado de varias jóvenes que, aparentemente, parecían menores de edad.

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La situación llevó a la llegada inmediata de las patrullas, quienes realizaron verificaciones de identidad y activaron protocolos de protección para las adolescentes involucradas.

El caso ocurrió en el sector de El Poblado, específicamente en inmediaciones del parque Lleras.

Extranjero fue visto con varias menores de edad en El Poblado, Medellín

De acuerdo con la información entregada por Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, todo comenzó con el reporte realizado por un ciudadano.

La denuncia advertía sobre la presencia de un extranjero acompañado por varias mujeres que aparentaban ser menores de edad.

Tras recibir la alerta, uniformados llegaron al lugar para verificar la situación. Es ahí cuando identificaron a un ciudadano estadounidense de 45 años.

Las menores tenían documentos para hacerse pasar por mayores de edad

Según explicaron las autoridades, inicialmente las jóvenes presentaron documentos con los que aparentemente buscaban acreditar que eran mayores de edad.

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Sin embargo, durante las comprobaciones realizadas por la Policía se estableció que entre ellas había menores.

De acuerdo con la información oficial, el hombre estaba acompañado por una adolescente de 16 años y otras dos menores de 15 años.

Las autoridades señalaron que una de las adolescentes habría sido contactada por el extranjero a través de una segunda persona.

Extranjero le habría pagado $400 mil a la menor para sostener relaciones

Según la información entregada por la Secretaría de Seguridad, dentro de las verificaciones realizadas se pudo establecer preliminarmente que habría existido un pago de hasta 400.000 pesos.

La hipótesis que manejan las autoridades es que ese dinero habría sido entregado para que la adolescente de 16 años sostuviera relaciones con el ciudadano extranjero.

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Frente a estos hallazgos, las autoridades activaron inmediatamente las rutas de protección y restablecimiento de derechos para las menores involucradas.

Capturaron al extranjero que habría pagado por tener relaciones con menores en Medellín

Las autoridades informaron que el ciudadano estadounidense de 45 años fue capturado en Medellín.

De acuerdo con el reporte oficial, deberá responder por el presunto delito de abuso sexual contra una adolescente de 16 años.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso para establecer las circunstancias completas de lo ocurrido.

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