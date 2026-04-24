Cayó violador de una niña de 13 años en Huila: grababa los atroces abusos y encontraron los videos en su celular
El señalado abusador sexual no aceptó los cargos imputados por acceso carnal y pornografía infantil.
Noticias RCN
04:51 p. m.
En las últimas horas, fue enviado a la cárcel un hombre de 23 años señalado de abusar sexualmente a una menor de tan solo 13 años en el municipio de Tarqui, Huila.
La niña no solo era sometida a todo tipo de vejámenes sexuales, sino que, además, era grabada con un celular en los momentos en que ocurrían los abusos.
Esta persona fue capturada e imputada por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.
Envían a la cárcel a violador que grababa a su víctima
Con el material probatorio en manos de la Fiscalía, el hombre de 23 años fue enviado a un centro penitenciario como presunto responsable del abuso sexual de la menor.
El procesado está siendo judicializado por su eventual responsabilidad en los vejámenes sexuales a los que fue sometida una menor de 13 años, el 10 de abril de 2025 en el municipio de Tarqui, Huila.
Así era como accedía a la menor y la grababa
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, “al parecer, el señalado abusador aprovechó la confianza con la menor de edad, para ofrecerse a llevarla a su residencia donde la habría forzado a sostener relaciones íntimas”.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) estableció que los abusos fueron grabados con su celular que le fue incautado a Rodríguez Cabrera durante su captura.
En la audiencia de imputación de cargos, ninguno de los delitos fue aceptado por el procesado.