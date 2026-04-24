CANAL RCN
Colombia

Cayó violador de una niña de 13 años en Huila: grababa los atroces abusos y encontraron los videos en su celular

El señalado abusador sexual no aceptó los cargos imputados por acceso carnal y pornografía infantil.

Cayó violador de una niña de 13 años en Huila: grababa los atroces abusos y encontraron los videos en su celular
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

abril 24 de 2026
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, fue enviado a la cárcel un hombre de 23 años señalado de abusar sexualmente a una menor de tan solo 13 años en el municipio de Tarqui, Huila.

Cárcel para hombre por presunto intento de abuso a mujer embarazada: provocó aborto de la víctima
RELACIONADO

Cárcel para hombre por presunto intento de abuso a mujer embarazada: provocó aborto de la víctima

La niña no solo era sometida a todo tipo de vejámenes sexuales, sino que, además, era grabada con un celular en los momentos en que ocurrían los abusos.

Esta persona fue capturada e imputada por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Sacerdote y excongresista Jaime Vásquez fue condenado junto a su hermano por abuso de menor
RELACIONADO

Sacerdote y excongresista Jaime Vásquez fue condenado junto a su hermano por abuso de menor

Envían a la cárcel a violador que grababa a su víctima

Con el material probatorio en manos de la Fiscalía, el hombre de 23 años fue enviado a un centro penitenciario como presunto responsable del abuso sexual de la menor.

El procesado está siendo judicializado por su eventual responsabilidad en los vejámenes sexuales a los que fue sometida una menor de 13 años, el 10 de abril de 2025 en el municipio de Tarqui, Huila.

Urólogo era violador serial en su consultorio: crudo testimonio de cómo acechó y abusó a más de 50 mujeres
RELACIONADO

Urólogo era violador serial en su consultorio: crudo testimonio de cómo acechó y abusó a más de 50 mujeres

Así era como accedía a la menor y la grababa

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, “al parecer, el señalado abusador aprovechó la confianza con la menor de edad, para ofrecerse a llevarla a su residencia donde la habría forzado a sostener relaciones íntimas”.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) estableció que los abusos fueron grabados con su celular que le fue incautado a Rodríguez Cabrera durante su captura.

En la audiencia de imputación de cargos, ninguno de los delitos fue aceptado por el procesado.

Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería
RELACIONADO

Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Un capturado y un vehículo recuperado tras operativo policial en Ciudad Bolívar

Inseguridad en Bogotá

Impactante robo en reconocido restaurante de Bogotá: se llevaron $15 millones en minutos

Corrupción

Alias Pacho, presunto aliado de ‘Papá Pitufo’ fue acusado por soborno y contrabando en Cartagena

Otras Noticias

Estados Unidos

Libertad bajo fianza para soldado que habría ganado 400 mil dólares por la caída de Nicolás Maduro

Gannon Van Dyke, señalado de ganar 400.000 dólares con apuestas en mercados de predicción, deberá comparecer ante un tribunal federal en Manhattan el 28 de abril.

Selección de Argentina

Jugador confundido con el argentino que 'amenazó' a la Selección Colombia Sub-17 volvió a romper el silencio: esto dijo

El jugador reapareció en las redes sociales.

Canal RCN

¿Quieres ser showrunner? RCN y Uniandes lanzan microcredencial para liderar producciones

Jardín Botánico

Día de la niñez: así se celebrará este día con jornada en el Jardín Botánico de Bogotá

Enfermedades

Foscal y Unab forman especialistas en cirugía neurovascular en Bucaramanga