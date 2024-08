"Ninguna sentencia detendrá la verdad sobre el 28 de julio": Edmundo González

El candidato de la oposición, Edmundo González, expresó su descontento con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que este jueves declaró la reelección de Nicolás Maduro. Afirmó que ha dejado de ser imparcial y está al servicio del régimen.

"Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad: ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran", afirmó.

González indicó que desde que Maduro acudió al máximo tribunal del país, se sabía que buscaba negar la verdad y ocultar las actas electorales. Según él, la sentencia dictada por el TSJ solo busca complacer al régimen y no contribuirá a la paz, sino que agravará la crisis que vive el país.

Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz solo agudizará la crisis que vivimos

Enfatizó en que el Tribunal Supremo de Justicia dejó de ser un tribunal imparcial y se convirtió en "el brazo ejecutor de Nicolás Maduro".

El candidato también instó a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE)a asumir su responsabilidad, respetando los resultados. Les pidió que presenten las actas de manera transparente y permitan una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Según él, eso es lo único que deben hacer.

“Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa.”, señaló González.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha validado los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró a Maduro como ganador. Sin embargo, la oposición y gran parte de la comunidad internacional han expresado sus sospechas de fraude en dichos comicios.

Rechazo internacional al fallo del TSJ

Líderes mundiales han expresado su rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela:

El presidente chileno Gabriel Boric afirmó: "Hoy el TSJ de Venezuela consolida el fraude. El régimen de Maduro recibe con entusiasmo una sentencia que estará marcada por la infamia. No hay duda de que estamos ante una dictadura que falsifica elecciones, reprime a los disidentes y es indiferente ante el exilio masivo, comparable solo con el de Siria por su guerra".

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró que el gobierno de Nicolás Maduro "no es democrático" y que no reconoce su reelección validada por la Corte Suprema de Venezuela. "La crisis en Venezuela es indiscutible. Desde Guatemala hemos afirmado que las recientes elecciones solo demuestran esta crisis: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude".

Aunque Guatemala, al igual que otros países, ha puesto en duda la transparencia de los comicios en Venezuela, no ha reconocido al opositor Edmundo González Urrutia como ganador. En contraste, países como Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá sí han hecho tal reconocimiento.