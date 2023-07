La historia del niño con un tanque de oxígeno que cruzó siete países para llegar a EE. UU.

Es dramática, dolorosa y admirable la batalla que libró un niño migrante venezolano para llegar a Estados Unidos. Con tres cirugías de corazón, un trasplante pendiente y una bombona de oxígeno a cuestas, Meiker Montaño, cruzó siete fronteras.

Son miles las historias de las pesadillas que viven los migrantes por lograr el sueño americano de manera irregular. En los últimos días, se conoció el caso de un niño que pasó por la crueldad de la selva, la inclemencia del desierto, la incertidumbre de las fronteras y el miedo de los ríos, pese a padecer una delicada enfermedad.

La travesía de Meiker fue documentada por Univisión. El niño se aventuró a llegar a Estados Unidos a través de pasos irregulares junto a toda su familia. 11 personas conformaban el grupo que se armó de fe y esperanza para soportar los embates de siete países para llegar a territorio norteamericano, no solo para tener calidad de vida, sino para lograr el tratamiento que el niño necesita para seguir viviendo.

Le puede interesar: Advierten una deportación masiva a colombianos ilegales en Estados Unidos

Niño que depende de oxígeno llegó a EE. UU.

A Meiker solo le funciona la mitad del corazón. Lleva tres cirugías y su vida depende un trasplante. Con una bombona de oxígeno a cuesta se adentró a los peligros de la selva del Darién y a los horrores de La Bestia. Para él, de acuerdo con el mencionado medio, fueron los dos momentos en los que sintió morir.

Después de luchar cinco días en el Darién, lograron llegar a Panamá, pero Meiker estaba devastado, fueron momentos intensos de una batalla que apenas comenzaba: “Yo me sentí morir, pero mi mamá me decía que no, que no”, le dijo el niño al mencionado medio.

El tanque de oxígeno estaba en reserva, y una vez la familia llegó a Guatemala tuvo que buscar un lugar donde llenarlo nuevamente para poder continuar su camino.

Fueron incontables las peripecias que Meiker tuvo que asumir. Una de las más difíciles después del Darién fue La Bestia, el tren que transporta a miles de migrantes en el techo de sus vagones, allí el niño también vio la muerte muy de cerca.

Meiker logró llegar a Estados Unidos

Después de pasar siete países, aguantar hambre, sed y vivir en la incertidumbre de si la salud de Meiker podía aguantar para llegar a la meta, lo lograron.

La familia Montaño entró a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Obtuvieron una cita en 10 días. Esperan lograr el trasplante que le permitiría a Meiker vivir a plenitud.

En lo corrido de 2023, de manera irregular han cruzado la selva del Darién 196.370 migrantes, de los que 100.514 son venezolanos que huyen de la precariedad y que no se rinden para buscar una nueva oportunidad.