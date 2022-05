Nueva pista en caso Debahni Escobar: habitación 174 del Motel Nueva Castilla sería clave

El caso de la joven desparecida y encontrada sin vida en una cisterna dentro del Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, sigue dando de qué hablar. Esta vez, un nuevo hallazgo revelaría más detalles de lo ocurrido en la noche del 9 de abril, cuando la joven fue vista por última vez.

La habitación 174 del motel Nueva Castilla sería la nueva pista clave dentro del caso que buscan resolver las autoridades mexicanas. Durante las últimas declaraciones que dio Mario Escobar, padre de Debahni, el hombre reveló que había pedido a la Fiscalía un tercer cateo de la cisterna en donde fue encontrado el cuerpo de la joven y de algunos cuartos del motel.

En contexto: Las preguntas sin responder del caso Debanhi Escobar

Dentro de la búsqueda se llevó a cabo una fijación de indicios en la habitación 174, para buscar rastros biológicos de la joven. Las labores de las autoridades terminaron sobre las 6:30 de la mañana del miércoles.

“Por nuestra parte, mi esposa y yo solicitamos que verificaran una de las habitaciones, la 174, en la cual se usó un líquido para verificar si había algún residuo de sangre o alguna otra situación”, señaló el padre de Debahni.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos sexuales contra las Mujeres, está estudiando las sabanas y la cama del cuarto cateado. Los resultados del análisis serán revelados en los próximos días, además del dictamen final que establecerá si hubo o no negligencia cuando las autoridades realizaron la necropsia al cuerpo de Debahni.

Mario Escobar continúa expresando su inconformidad con el proceder de los investigadores del caso de Debahni, “Esto lo debieron haber hecho con anterioridad”, expresó el padre de la menor respecto al cateo realizado. “Pero lo que me comentan ellos es que cuantas veces sea necesario analizar las evidencias, se van a volver a analizar”, concluyó.

Teorías sobre la muerte de Debahni Escobar

La nueva pista llamó la atención de los usuarios en redes, que han seguido el caso desde el comienzo. Una nueva teoría ronda la habitación, tras conocerse un video de TikTok publicado por el establecimiento, horas antes de la desaparición de Debahni, en el que el motel se publicitaba. La grabación contiene una toma dirigida a la puerta de la habitación 174, acompañada de una canción que dice: “para poder llegar a ti todo es tan difícil, me dicen que no estás, pero no les creo”.

Inmediatamente, los internautas relacionaron el video con lo sucedido, y sugirieron que trabajadores del motel podrían estar involucrados, sin embargo, aún no se encuentra ningún vínculo que arroje un presunto responsable.

Le puede interesar: Nuevas pruebas en caso Debanhi Escobar: hallan videos y celular de la joven

El lugar sigue siendo determinante para la investigación, y en las últimas horas se conoció la existencia de nuevos videos del interior del motel, que fueron solicitados para el análisis del material gráfico.