CANAL RCN
Internacional

Organizaciones respaldan acusaciones por “trata” y “acoso” contra el cantante español Julio Iglesias

Según la denuncia, el cantante las obligaba a trabajar en sus mansiones de Bahamas y Republica Dominicana sin contrato, mientras eran sometidas a todo tipo de “vejámenes”.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 14 de 2026
07:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El “artista latino con más discos vendidos” en la historia, Julio Iglesias, se enfrenta a denuncias realizadas por dos exempleadas, que habrían formado parte de su equipo hasta el 2021. Según organizaciones internacionales de derechos humanos, los hechos descritos podrían configurar delitos de "acoso sexual" y "trata de seres humanos".

Las acusaciones se conocieron de manera pública gracias a una investigación de la cadena Univisión y el medio español elDiario.es, que recogió los testimonios de una extrabajadora doméstica y una exfisioterapeuta del cantante. Ambas relataron haber sufrido agresiones, acoso sexual, vejaciones y, en uno de los casos, violaciones.

Amnistía Internacional y Women's Link respaldaron formalmente a las denunciantes у detallaron que los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre del 2021. En un comunicado, Amnistía señaló que "de acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física у económica— por parte de Julio Iglesias".

Donald Trump descarta perdón presidencial para Sean “Diddy” Combs
RELACIONADO

Donald Trump descarta perdón presidencial para Sean “Diddy” Combs

El caso está en manos de las autoridades españolas:

Las organizaciones informaron además que el pasado 5 de enero los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía española. Según precisaron, se expusieron hechos "que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado у servidumbre", así como "delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual", además de un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

De acuerdo con los relatos recopilados por Amnistía Internacional y Women's Link, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban у les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato". Los presuntos hechos habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y las Bahamas.

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos
RELACIONADO

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Un mensaje de aliento para los trabajadores del cantante:

Tras hacer públicas las denuncias, dijeron estar preocupadas por "las mujeres que trabajan en las casas” del cantante, a quienes enviaron un mensaje de aliento: "Sean fuertes, alcen la voz, recuerden que él no es invencible".

Las denunciantes explicaron que, si no lo hicieron con anterioridad, fue "por temor a represalias profesionales". En el mismo comunicado, una de las mujeres explicó que la decisión fue tomada "por lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que” han tenido que enfrentar para poder superarlo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Costa Rica

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves

Venezuela

Foro Penal confirma la excarcelación de 56 presos políticos en Venezuela

Venezuela

Diosdado Cabello habló de la identidad de los muertos del bombardeo en Venezuela

Otras Noticias

EPS

Pacientes de la Nueva EPS tienen que esperar entre tres y seis meses para recibir sus medicamentos en Girardot

En algunos casos, los usuarios han sido enviados a Fusa e, incluso, Bogotá para reclamarlos.

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez estaba preparando una canción para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026

El artista caldense tenía pactado comenzar a preparar una canción de cara a la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

Dólar

Precio del dólar tuvo trascendental cambio y alcanzó mínimo histórico hoy 14 de enero de 2026

La casa de los famosos

Participantes rompieron trascendental regla en La Casa de los Famosos Colombia

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS