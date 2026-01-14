Organizaciones respaldan acusaciones por “trata” y “acoso” contra el cantante español Julio Iglesias

El “artista latino con más discos vendidos” en la historia, Julio Iglesias, se enfrenta a denuncias realizadas por dos exempleadas, que habrían formado parte de su equipo hasta el 2021. Según organizaciones internacionales de derechos humanos, los hechos descritos podrían configurar delitos de "acoso sexual" y "trata de seres humanos".

Las acusaciones se conocieron de manera pública gracias a una investigación de la cadena Univisión y el medio español elDiario.es, que recogió los testimonios de una extrabajadora doméstica y una exfisioterapeuta del cantante. Ambas relataron haber sufrido agresiones, acoso sexual, vejaciones y, en uno de los casos, violaciones.

Amnistía Internacional y Women's Link respaldaron formalmente a las denunciantes у detallaron que los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre del 2021. En un comunicado, Amnistía señaló que "de acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física у económica— por parte de Julio Iglesias".

El caso está en manos de las autoridades españolas:

Las organizaciones informaron además que el pasado 5 de enero los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía española. Según precisaron, se expusieron hechos "que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado у servidumbre", así como "delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual", además de un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

De acuerdo con los relatos recopilados por Amnistía Internacional y Women's Link, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban у les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato". Los presuntos hechos habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y las Bahamas.

RELACIONADO Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Un mensaje de aliento para los trabajadores del cantante:

Tras hacer públicas las denuncias, dijeron estar preocupadas por "las mujeres que trabajan en las casas” del cantante, a quienes enviaron un mensaje de aliento: "Sean fuertes, alcen la voz, recuerden que él no es invencible".

Las denunciantes explicaron que, si no lo hicieron con anterioridad, fue "por temor a represalias profesionales". En el mismo comunicado, una de las mujeres explicó que la decisión fue tomada "por lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que” han tenido que enfrentar para poder superarlo.