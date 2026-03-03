CANAL RCN
Economía

El dólar repunta en Colombia hoy 3 de marzo y alcanza su nivel más alto en un mes

Dólar en Colombia hoy 3 de marzo de 2026: la divisa cerró al alza en $3.777 y superó la TRM oficial. Conozca cómo se movió frente a la semana, el mes y el año anterior.

El dólar repunta en Colombia hoy 3 de marzo y alcanza su nivel más alto en un mes
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
09:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia volvió a moverse este martes 3 de marzo de 2026 y cerró la jornada con una leve tendencia al alza. La divisa terminó en $3.777, lo que representa un incremento de $8,27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.768,73.

¡Significativo e importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 2 de marzo de 2026!
RELACIONADO

¡Significativo e importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 2 de marzo de 2026!

Durante la sesión, el billete verde tocó un mínimo de $3.772,99 y un máximo de $3.777, regresando a niveles similares a los registrados a comienzos de año. Hasta el momento se reportaron siete transacciones por un monto de US$2,7 millones.

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de marzo

La TRM oficial para este martes 3 de marzo de 2026 fue de $3.768,73. Frente al día anterior, el dólar subió $2,43, lo que equivale a un aumento del 0,06 %.

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos
RELACIONADO

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos

En comparación con la semana pasada, la moneda estadounidense aumentó 1,93 %, es decir, $71,37 más. Si se analiza frente al mismo día del mes anterior, el incremento fue de 3,87 % (unos $140,57). En lo corrido del año, la divisa acumula una variación positiva de 0,31 %, equivalente a $11,65.

Sin embargo, al comparar con el mismo día del año anterior, el dólar presenta una caída de 8,84 %, es decir, $365,31 menos.

Comportamiento reciente de la TRM

El lunes 2 de marzo de 2026, la cotización del dólar se mantuvo estable. No obstante, la TRM mostró una disminución de 8,9 % frente al mismo día del año pasado, aunque registró un aumento de 2,61 % en comparación con el mismo día del mes anterior.

El comportamiento del dólar en Colombia sigue marcado por factores externos como la dinámica del mercado internacional, decisiones de política monetaria y movimientos en los precios del petróleo.

Para quienes realizan compras en dólares, pagan créditos en moneda extranjera o planean viajes, estas variaciones pueden tener un impacto directo en su bolsillo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Datacrédito

DataCrédito lanzó ayuda para endeudados en Colombia: así funciona esta herramienta

Comercio electrónico

El primer banco que permite transferencias usando el cupo de la tarjeta de crédito

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 2 de marzo de 2026

Otras Noticias

Animales

Animalista recibe comparendo por realizar jornada de esterilización en la calle: ¿qué dice la ley?

El hecho ya ha generado un amplio debate en redes sobre las causas que desembocaron en esta infracción.

México

Así fue el funeral de “El Mencho”: coronas sin remitente y estricta seguridad

Coronaron su despedida con flores anónimas: detalles del funeral de “El Mencho”

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita luego de bombardeos cerca de su residencia

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 3 de marzo de 2026

EPS

Esto es lo que debe hacer un usuario si no quiere ser trasladado de EPS en el país: ojo al proceso