El dólar repunta en Colombia hoy 3 de marzo y alcanza su nivel más alto en un mes

El dólar en Colombia volvió a moverse este martes 3 de marzo de 2026 y cerró la jornada con una leve tendencia al alza. La divisa terminó en $3.777, lo que representa un incremento de $8,27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.768,73.

Durante la sesión, el billete verde tocó un mínimo de $3.772,99 y un máximo de $3.777, regresando a niveles similares a los registrados a comienzos de año. Hasta el momento se reportaron siete transacciones por un monto de US$2,7 millones.

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de marzo

La TRM oficial para este martes 3 de marzo de 2026 fue de $3.768,73. Frente al día anterior, el dólar subió $2,43, lo que equivale a un aumento del 0,06 %.

En comparación con la semana pasada, la moneda estadounidense aumentó 1,93 %, es decir, $71,37 más. Si se analiza frente al mismo día del mes anterior, el incremento fue de 3,87 % (unos $140,57). En lo corrido del año, la divisa acumula una variación positiva de 0,31 %, equivalente a $11,65.

Sin embargo, al comparar con el mismo día del año anterior, el dólar presenta una caída de 8,84 %, es decir, $365,31 menos.

Comportamiento reciente de la TRM

El lunes 2 de marzo de 2026, la cotización del dólar se mantuvo estable. No obstante, la TRM mostró una disminución de 8,9 % frente al mismo día del año pasado, aunque registró un aumento de 2,61 % en comparación con el mismo día del mes anterior.

El comportamiento del dólar en Colombia sigue marcado por factores externos como la dinámica del mercado internacional, decisiones de política monetaria y movimientos en los precios del petróleo.

Para quienes realizan compras en dólares, pagan créditos en moneda extranjera o planean viajes, estas variaciones pueden tener un impacto directo en su bolsillo.