CANAL RCN
Internacional

Donald Trump descarta perdón presidencial para Sean “Diddy” Combs

El presidente estadounidense dijo que no contempla clemencias para el rapero ni para otras figuras de alto perfil.

AFP

AFP

enero 08 de 2026
05:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó otorgar un perdón presidencial al productor musical Sean “Diddy” Combs, quien cumple una condena de cuatro años de prisión por delitos relacionados con prostitución. Según publicó este jueves The New York Times, Combs le envió una carta solicitando clemencia, pero la Casa Blanca no planea avanzar en esa dirección.

Trasladan de prisión a Sean ‘Diddy’ Combs: ¿Cuánto tiempo pasará tras las rejas?
RELACIONADO

Trasladan de prisión a Sean ‘Diddy’ Combs: ¿Cuánto tiempo pasará tras las rejas?

El artista, de 56 años, fue condenado en julio por dos cargos de transportar personas entre estados con fines de prostitución. El jurado lo absolvió de los delitos más graves, entre ellos tráfico sexual y asociación ilícita, pero la sentencia fue suficiente para mantenerlo tras las rejas.

Otros nombres también quedan por fuera

Durante la misma entrevista, Trump aseguró que tampoco contempla otorgar un perdón al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado el fin de semana por fuerzas estadounidenses y enfrenta cargos por narcotráfico. “No, no lo veo”, respondió al ser consultado.

La lista de casos descartados incluye además al exmagnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años; al exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años por aceptar sobornos; y al expolicía Derek Chauvin, quien cumple condena por el asesinato de George Floyd. Sobre este último, Trump dijo no haber recibido ninguna solicitud.

¿El ELN será el nuevo objetivo de Trump?: estos serán sus próximos pasos en Colombia
RELACIONADO

¿El ELN será el nuevo objetivo de Trump?: estos serán sus próximos pasos en Colombia

Aunque el gobierno ha cerrado la puerta a estos indultos, Trump ya ha hecho uso amplio de su poder de clemencia desde que llegó a la Casa Blanca. En noviembre perdonó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y en su día de posesión otorgó más de 1.500 amnistías a procesados y condenados por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en el periodismo: murió un reconocido presentador de manera inesperada

Venezuela

Régimen en Venezuela anunció liberación de un gran número de presos políticos

Tiroteo en Estados Unidos

Lo que se sabe sobre Renee Nicole Good, la mujer asesinada por agente del ICE en Mineápolis

Otras Noticias

Automovilismo

La línea verde que confundió a muchos conductores en la vía: qué es y multa por ignorarla

La línea verde en la Autopista Norte no es decorativa. Conozca qué significa, cuándo aplica y la costosa multa que pueden recibir los conductores por no respetarla.

Bogotá

Revelan imágenes impactantes de residuos biológicos arrojados por clínica estética en Suba

Autoridades distritales ordenaron el cierre temporal de un centro de cirugía plástica en el norte de Bogotá.

Fútbol Profesional Colombiano

"Ya están notificados": alarmas encendidas porque otro equipo del Fútbol Profesional Colombiano se podría quedar sin estadio

Yina Calderón

"Se enfermó": nueva preocupación en la familia de Yina Calderón tras el accidente de una de sus hermanas

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio