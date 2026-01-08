Donald Trump descarta perdón presidencial para Sean “Diddy” Combs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó otorgar un perdón presidencial al productor musical Sean “Diddy” Combs, quien cumple una condena de cuatro años de prisión por delitos relacionados con prostitución. Según publicó este jueves The New York Times, Combs le envió una carta solicitando clemencia, pero la Casa Blanca no planea avanzar en esa dirección.

El artista, de 56 años, fue condenado en julio por dos cargos de transportar personas entre estados con fines de prostitución. El jurado lo absolvió de los delitos más graves, entre ellos tráfico sexual y asociación ilícita, pero la sentencia fue suficiente para mantenerlo tras las rejas.

Otros nombres también quedan por fuera

Durante la misma entrevista, Trump aseguró que tampoco contempla otorgar un perdón al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado el fin de semana por fuerzas estadounidenses y enfrenta cargos por narcotráfico. “No, no lo veo”, respondió al ser consultado.

La lista de casos descartados incluye además al exmagnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años; al exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años por aceptar sobornos; y al expolicía Derek Chauvin, quien cumple condena por el asesinato de George Floyd. Sobre este último, Trump dijo no haber recibido ninguna solicitud.

Aunque el gobierno ha cerrado la puerta a estos indultos, Trump ya ha hecho uso amplio de su poder de clemencia desde que llegó a la Casa Blanca. En noviembre perdonó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y en su día de posesión otorgó más de 1.500 amnistías a procesados y condenados por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.