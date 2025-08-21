CANAL RCN
Internacional

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Durante cuatro meses fue obligado a cumplir con jornadas de 16 a 20 horas en las que debía realizar estafas por Internet.

Foto: Captura de pantalla

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
01:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Es noticia en China el caso de un joven de 19 años que fue vendido por su novia, de 17, a una de las redes de trata de personas que operan en la frontera entre Tailandia y Myanmar por 15.000 dólares (unos 60’500.000 pesos al cambio de agosto del 2025).

De acuerdo con la familia de la víctima, se conocieron en un billar de la ciudad de Zhanjiang, en la provincia de Guandong, y, desde el principio, la joven llamó su atención por la manera reveladora en la que vestía, con ropa que, si bien parecía de diseñador, era comprada en mercados piratas.

Menores víctimas de red de trata y explotación en bar de Chapinero eran obligadas a estar con seis hombres
RELACIONADO

Menores víctimas de red de trata y explotación en bar de Chapinero eran obligadas a estar con seis hombres

Los jóvenes estuvieron saliendo durante semanas y, a escondidas, organizaron un viaje a Tailandia; país en el que, supuestamente, los padres de la menor realizaban inversiones, en la frontera con Myanmar.

“Intentaba convencer a mi hermano para que fuera a Myanmar con promesas de trabajo”, recordó un familiar de la víctima, en diálogo con medios internacionales.

Un infierno en medio de las vacaciones:

Al llegar a Bangkok, capital de Tailandia, la joven convenció a su novio de viajar a la frontera y, bajo el pretexto de recoger a un conocido, lo abandonó en una zona poco frecuentada, en la que fue interceptado por sus captores.

Durante cuatro meses fue sometido a todo tipo de maltratos y obligado a cumplir con jornadas de 16 a 20 horas en las que debía realizar fraudes a través de Internet y cumplir con una cuota.

Psicólogo recorre las calles de Bogotá para detectar y ayudar a víctimas de trata de personas
RELACIONADO

Psicólogo recorre las calles de Bogotá para detectar y ayudar a víctimas de trata de personas

Mientras, su novia se daba la gran vida en Tailandia, tras recibir una suma cercana a los 60’5000.000 pesos colombianos por entregar a su expareja con la red de trata.

Familia tuvo que pagar una millonada para que el joven recuperar su libertad:

Luego de ser contactada, la familia del joven trabajó durante meses para reunir 50.000 dólares, más de 200 millones de pesos, y conseguir su libertad a cambio.

Ya en libertad, el adolescente entregó detalles adicionales sobre lo ocurrido: el engaño de su expareja, que fue capturada al volver a China, y los maltratos a los que fue sometido, golpes constantes en la cabeza que lo dejaron sin escucha por un oído y con ataques de paranoia que requieren de tratamiento psicológico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Visa

Estas son las personas que estarán exentas de entrevista presencial para la visa a Estados Unidos

Estados Unidos

Arrestan a pareja estadounidense que escondió durante año y medio el cadáver de un amigo para cobrar su pensión

Artistas

Desgarrador: reconocido influencer se enteró en vivo de la muerte de su hija

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025

¡El Super Astro Sol de este 21 de agosto dejó nuevos ganadores! Descubra el resultado exacto aquí.

Antioquia

Helicóptero fue derribado en Antioquia mientras cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca

Los policías fueron atacados con drones y dos personas que iban a bordo de la aeronave resultaron heridas.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Valentina Taguado estará en nuevo programa de radio? Esto dijo la participante de MasterChef

Millonarios

Hernán Torres vuelve: dan por hecho el acuerdo de Millonarios con su nuevo entrenador

EPS

Más de 125 mil tutelas interpuestas muestran la grave crisis en el sector salud: cifra histórica