Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Es noticia en China el caso de un joven de 19 años que fue vendido por su novia, de 17, a una de las redes de trata de personas que operan en la frontera entre Tailandia y Myanmar por 15.000 dólares (unos 60’500.000 pesos al cambio de agosto del 2025).

De acuerdo con la familia de la víctima, se conocieron en un billar de la ciudad de Zhanjiang, en la provincia de Guandong, y, desde el principio, la joven llamó su atención por la manera reveladora en la que vestía, con ropa que, si bien parecía de diseñador, era comprada en mercados piratas.

Los jóvenes estuvieron saliendo durante semanas y, a escondidas, organizaron un viaje a Tailandia; país en el que, supuestamente, los padres de la menor realizaban inversiones, en la frontera con Myanmar.

“Intentaba convencer a mi hermano para que fuera a Myanmar con promesas de trabajo”, recordó un familiar de la víctima, en diálogo con medios internacionales.

Un infierno en medio de las vacaciones:

Al llegar a Bangkok, capital de Tailandia, la joven convenció a su novio de viajar a la frontera y, bajo el pretexto de recoger a un conocido, lo abandonó en una zona poco frecuentada, en la que fue interceptado por sus captores.

Durante cuatro meses fue sometido a todo tipo de maltratos y obligado a cumplir con jornadas de 16 a 20 horas en las que debía realizar fraudes a través de Internet y cumplir con una cuota.

Mientras, su novia se daba la gran vida en Tailandia, tras recibir una suma cercana a los 60’5000.000 pesos colombianos por entregar a su expareja con la red de trata.

Familia tuvo que pagar una millonada para que el joven recuperar su libertad:

Luego de ser contactada, la familia del joven trabajó durante meses para reunir 50.000 dólares, más de 200 millones de pesos, y conseguir su libertad a cambio.

Ya en libertad, el adolescente entregó detalles adicionales sobre lo ocurrido: el engaño de su expareja, que fue capturada al volver a China, y los maltratos a los que fue sometido, golpes constantes en la cabeza que lo dejaron sin escucha por un oído y con ataques de paranoia que requieren de tratamiento psicológico.