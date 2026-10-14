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El cáncer que enfrenta el papa León XIV es el tipo más frecuente de tumor pulmonar: oncólogo explica detalles

El oncólogo Diego Felipe Valle explicó que el cáncer diagnosticado al sumo pontífice corresponde a un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
08:11 a. m.
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El papa León XIV permanece estable y en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón detectado durante un chequeo médico de rutina.

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Según informó el Vaticano, el sumo pontífice pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma y permanecerá en reposo hasta el próximo 20 de octubre mientras continúa su recuperación.

El diagnóstico generó preocupación entre millones de fieles alrededor del mundo, que han expresado mensajes de solidaridad y oraciones por la salud del líder de la Iglesia católica. Sin embargo, especialistas señalan que los primeros reportes conocidos hasta ahora sugieren que la enfermedad habría sido identificada en una fase temprana, un factor clave para el pronóstico y tratamiento.

Papa León XIV es diagnosticado con cáncer de pulmón
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Un adenocarcinoma detectado a tiempo

En diálogo con Noticias RCN, el oncólogo Diego Felipe Valle, del Instituto Nacional de Cancerología y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que el cáncer diagnosticado al pontífice corresponde a un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.

Según el especialista, la lesión habría sido encontrada durante un examen de rutina y presentaba un tamaño reducido, circunstancias que permitieron una intervención quirúrgica rápida. Además, destacó que, de acuerdo con la información pública disponible, el papa León XIV no tiene antecedentes de tabaquismo.

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“El hallazgo aparentemente se hizo en una etapa temprana, cuando la lesión era pequeña, lo que permitió que fuera llevado a cirugía prácticamente de forma prioritaria”, explicó Valle. El médico también recordó que cada vez es más común encontrar casos de cáncer de pulmón en personas no fumadoras, tanto hombres como mujeres.

El experto agregó que este tipo de lesiones suelen ser asintomáticas en sus fases iniciales, por lo que es probable que el pontífice no presentara síntomas relacionados con la enfermedad antes de su detección.

La decisión sobre futuros viajes dependerá de los resultados

Valle señaló que el tratamiento realizado al papa consistió en una lobectomía, procedimiento mediante el cual se extrae completamente un lóbulo del pulmón afectado. Esta intervención suele recomendarse cuando el tumor puede ser retirado en su totalidad mediante cirugía.

Para el oncólogo, el hecho de que se haya optado por este procedimiento permite pensar que la enfermedad se encontraba en una etapa temprana y potencialmente curable. No obstante, aclaró que el alcance definitivo del cáncer solo podrá establecerse con los resultados de patología posteriores a la cirugía.

“Será necesario conocer el informe final para determinar el tamaño exacto del tumor y verificar si la enfermedad estaba limitada al pulmón o si requiere tratamientos adicionales”, indicó.

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Respecto a la agenda internacional prevista por el pontífice, que incluye una posible visita a países como Argentina, Perú y Paraguay, el especialista explicó que la decisión dependerá de la evolución clínica y de los resultados médicos definitivos.

Si los análisis confirman que la cirugía fue suficiente para controlar la enfermedad y la recuperación continúa siendo favorable, el papa León XIV podría reanudar progresivamente sus actividades habituales en los próximos meses, incluyendo sus compromisos pastorales y viajes internacionales.

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