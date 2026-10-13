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¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar con el que fue diagnosticado el papa León XIV?

La Santa Sede informó que, tras ser sometido a un procedimiento quirúrgico, un examen reveló que el sumo pontífice padece una enfermedad pulmonar.

Jorge Leonardo Alzate

octubre 13 de 2026
06:46 p. m.
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Tras ser sometido a una cirugía torácica, el Vaticano informó en el transcurso del martes, 13 de octubre, que el papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, “tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”.

La información, según explicaron sus médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, fue confirmada por un “examen histológico in situ”, tras extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

Sin embargo, la operación “concluyó con éxito” y el obispo de Roma regresó a su habitación, en el décimo piso del Hospital Gemelli, de Roma. León XIV, incluso, habría solicitado “cenar” tras el procedimiento.

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¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar y qué tan común es su diagnóstico?

De acuerdo con la base de datos científica ScienceDirect, el “adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer de pulmón”, “representando más del 40% de los cánceres de pulmón”.

De ser detectado en una fase temprana, como en el caso de León XIV, la tasa de supervivencia a cinco años es “del 80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica”, según la doctora y portavoz de American Lung Association, en declaraciones entregadas a la agencia de noticias AFP.

La incidencia del adenocarcinoma pulmonar ha aumentado en los últimos años, lo que ha permitido a la comunidad científica afinar su tratamiento e investigar a fondo la enfermedad, que se origina en las células del pulmón que producen la mucosidad.

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¿Qué otros detalles se conocen sobre la intervención a la que fue sometido León XIV?

De acuerdo con los médicos del primer papa estadounidense, no se registraron “complicaciones” durante la intervención, que se extendió durante al menos 90 minutos.

La agenda de León XIV quedó libre hasta el próximo martes, 20 de octubre, para garantizar su recuperación.

Se desconoce, sin embargo, si se mantiene en pie su viaje, entre el 6 y el 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, donde vivió durante 20 años, o si va a necesitar quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o terapia dirigida.

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