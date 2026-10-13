“Es una señal de alerta”: vaticanólogo analiza el estado de salud del papa León XIV

El papa León XIV fue sometido este martes a una intervención quirúrgica de 90 minutos en el Policlínico Gemelli de Roma, procedimiento que transcurrió sin complicaciones y que permitió confirmar la presencia de un adenocarcinoma pulmonar detectado durante los exámenes preoperatorios.

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Tras la cirugía, el pontífice despertó de la anestesia con normalidad y permanece en recuperación bajo observación médica.

Según la información entregada por el Vaticano, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba el nódulo pulmonar que el propio papa había mencionado días atrás al anunciar que sería intervenido quirúrgicamente.

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La noticia ha generado preocupación entre los fieles católicos alrededor del mundo, especialmente porque hasta el fin de semana la Santa Sede había presentado el procedimiento como una operación para retirar un nódulo pulmonar, sin mencionar la presencia de un proceso cancerígeno.

Ajustes en la agenda papal

El vaticanólogo Hernán Olano explicó a Noticias RCN que el hallazgo representa una "señal de alerta", aunque destacó que el cáncer fue detectado en una etapa temprana y que la cirugía logró extirpar la lesión.

Olano recordó que León XIV, quien cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre, ha mantenido una vida activa y práctica deportes de manera regular. "Es un hombre que los lunes se traslada a Castel Gandolfo para practicar tenis y nadar", señaló.

El experto indicó que la recuperación podría obligar a realizar modificaciones en la agenda pública del pontífice durante las próximas semanas. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el papa tendría una incapacidad temporal para participar en algunos asuntos públicos hasta el 20 de octubre.

Asimismo, explicó que varias funciones protocolarias y algunas audiencias podrían ser asumidas de manera temporal por otros altos cargos de la Iglesia mientras avanza su recuperación.

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es la gira que León XIV tenía prevista por América Latina, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú. Para Olano, aunque un aplazamiento es posible, la cancelación del recorrido no parece contemplarse por ahora.

"Probablemente podrá causar algún tipo de trastorno y de cuidado si es que la agenda no se aplaza", afirmó el analista al referirse a los cambios de altitud que enfrentaría el pontífice durante su recorrido por la región.

¿Cuál es el reto médico tras la operación del papa León XIV?

Más allá de la exitosa intervención quirúrgica, el diagnóstico abre una nueva etapa de evaluación médica para determinar si será necesario implementar tratamientos complementarios.

Olano consideró que la estrategia de comunicación del Vaticano también deberá cambiar tras la confirmación del cáncer. "Ya tiene que cambiar como tal el discurso informativo en torno a la salud del Papa", sostuvo.

El experto recordó además que el fallecido papa Francisco también enfrentó problemas pulmonares durante gran parte de su vida, situación que lo obligó en ocasiones a reducir su actividad y aumentar los periodos de descanso.

No obstante, destacó que la condición física de León XIV podría jugar a su favor durante el proceso de recuperación. "Su pasado y presente como deportista seguramente le servirá para una recuperación más pronta", manifestó.

Por ahora, los médicos del Policlínico Gemelli serán los encargados de definir los pasos a seguir. Entre las decisiones pendientes está establecer si el pontífice requerirá tratamientos adicionales y cuál será el tiempo de reposo necesario antes de retomar plenamente sus actividades pastorales e internacionales.

Mientras tanto, la Santa Sede continúa monitoreando la evolución clínica del pontífice, en medio de la expectativa mundial sobre su estado de salud y el futuro de su agenda apostólica.