¿Qué es lo que está pasando en Francia? Experta explica las razones detrás de las protestas y la crisis social

Francia atraviesa una jornada de incertidumbre después de las violentas protestas que dejaron comercios saqueados, vehículos incendiados, edificios afectados y cientos de integrantes de la fuerza pública y organismos de emergencia heridos.

Según las cifras divulgadas por el Gobierno, cerca de 2.000 personas fueron detenidas en todo el país y más de 600 policías y bomberos resultaron heridos.

Para entender qué está ocurriendo, Noticias RCN conversó con Eugénie Richard, francesa, doctora en estudios sociales y docente de la Universidad Externado de Colombia, quien explicó que los disturbios se producen en medio de un malestar que va más allá de las reclamaciones iniciales del sector educativo.

¿Por qué comenzaron las protestas en Francia?

Aunque las movilizaciones comenzaron semanas atrás con reclamos de estudiantes por mejores condiciones, el descontento se extendió y se conectó con otras preocupaciones de la sociedad francesa.

Richard explicó que las manifestaciones estudiantiles encontraron un escenario marcado por la inconformidad económica y por la sensación de que las autoridades no están respondiendo a las necesidades de la población.

Según la experta, muchos ciudadanos consideran que el costo de vida ha aumentado considerablemente, especialmente por el encarecimiento de la energía, mientras sus ingresos ya no les permiten mantener las mismas condiciones de vida.

A esto se suma la percepción de que el Gobierno no está escuchando sus demandas. En ese contexto, las protestas se convirtieron en una expresión de un malestar social acumulado que ahora desafía al Ejecutivo.

La especialista aclaró que los actos vandálicos no representan necesariamente a todos los manifestantes. De hecho, sostuvo que la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas y que buena parte de los franceses busca que sus reclamaciones sean atendidas.

¿Qué tiene que ver Emmanuel Macron con la crisis?

Uno de los factores señalados por Richard es la distancia que, según la percepción de parte de la ciudadanía, existe entre el Gobierno y las preocupaciones cotidianas de los franceses.

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La experta explicó que algunos ciudadanos sienten que el presidente Emmanuel Macron no ha respondido de manera suficiente a sus demandas y que sus dificultades económicas no están siendo atendidas.

Esta percepción ha contribuido a que el descontento social también se convierta en un cuestionamiento político al Gobierno.

Sin embargo, la crisis no se limita a la figura presidencial. El malestar reúne preocupaciones económicas, reclamos sociales y una disputa sobre qué medidas debería adoptar el país para responder a las necesidades de la población.

Por eso, la respuesta de Macron será clave para determinar si se abren nuevos canales de diálogo y si las autoridades logran reducir la tensión.

¿Quién podría beneficiarse políticamente de las protestas?

La crisis también genera interrogantes sobre sus posibles efectos en el panorama político francés, especialmente ante la proximidad de las elecciones presidenciales mencionada en la entrevista.

La experta señaló que tanto los sectores de izquierda como los de derecha buscan aprovechar el descontento para impulsar sus propias interpretaciones de lo que ocurre en el país. No obstante, advirtió que todavía no es posible establecer qué corriente política podría salir beneficiada.

En ese sentido, las protestas no solo representan un desafío para el Gobierno, sino que también abren una discusión sobre el rumbo político que podría tomar Francia frente a las dificultades económicas y sociales.

¿Qué puede pasar ahora en Francia?

El panorama dependerá, en buena medida, de la capacidad del Gobierno para responder a las preocupaciones sociales y económicas, así como de las medidas que adopten las autoridades frente a los hechos violentos.

La tarea no consiste únicamente en controlar los disturbios y recuperar los espacios afectados. También implica atender las razones por las que parte de la ciudadanía siente que sus condiciones de vida se han deteriorado y que sus reclamos no están siendo escuchados.